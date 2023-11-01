Общественный транспорт как место для встречи с хулиганами. Инциденты в Севастополе

Дважды сотрудники группы задержания Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение правопорядка, отреагировав на сигналы о помощи, которые поступили на пульт дежурной службы от водителей пассажирского транспорта.

В первом случае стражи правопорядка урегулировали конфликт, инициированный 54-летней женщиной в салоне автобуса, следовавшего по проспекту Героев Севастополя. Как пояснили правоохранителям попутчики скандалистки, нарушительница спокойствия сначала громко выясняла отношения со своим приятелем, а затем в нецензурной форме отреагировала на замечания граждан и водителя, попытавшихся пресечь её агрессию. В момент задержания женщина, по внешним признакам, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила под благовидным предлогом покинуть салон автобуса и скрыться, но была остановлена росгвардейцами и для дальнейшего разбирательства доставлена в полицию, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Днем ранее аналогичный инцидент произошел в одном из городских троллейбусов в районе площади «50-летия СССР». Здесь «тревожную» кнопку, установленную в кабине, нажал водитель, на которого в процессе словесной перепалки с пассажиром последний накинулся с кулаками. В результате конфликта работник общественного транспорта получил ушибы. Росгвардейцы, прибывшие на место происшествия, оказав водителю доврачебную помощь, вызвали медицинских специалистов и задержали его обидчика. Мужчина, допустивший антиобщественное поведение и не оплативший свой проезд, оказался правонарушителем со стажем. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов за хулиганство и употребление запрещенных веществ. Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам полиции.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)