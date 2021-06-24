Общепит в Крыму переходит на одноразовую посуду

Роспотребнадзор предписал предприятиям общепита в Крыму перейти на использование исключительно одноразовой посуды, сообщается на сайте службы. Уточняется, что на Крымский полуостров направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Соответственно, организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей.

Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды, — говорится в сообщении.

Ведется ежедневный контроль источников питьевой воды, привозной воды, водопроводных сетей. Один из выводов – воду из крана – только кипятить!

Увеличены кратность и количество исследуемых проб, всего исследовано около 240 проб. Роспотребнадзор информирует население об употреблении в питьевых целях только кипяченой питьевой воды или бутилированной воды, — уточнили в ведомстве.

Ежедневно в Крыму мониторятся пляжи.

В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в Большой Ялте и на востоке Крыма начата иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

Вакцинация от гепатита А и дизентерии на данный момент проводится в Поликлинике № 1 (Ялта) Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, по адресу: г. Ялта, ул. П.Тольятти, д.13. Для предварительной записи на вакцинацию можно обратиться в call-центр по номерам телефона: 8 (800) 506-80-04, 8 (3654) 55-59-73, — уточнили в ялтинской администрации.