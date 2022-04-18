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Обстоятельства, связанные с возгоранием кровли многоэтажки на ул. Горпищенко, проверит прокуратура Севастополя

Обстоятельства, связанные с возгоранием кровли многоэтажки на ул. Горпищенко, проверит прокуратура Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:11 18.04.2022

Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту пожара на крыше многоквартирного дома 18 апреля 2022 года.

Установлено, что возгорание произошло на кровле многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Горпищенко в г. Севастополе. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по г. Севастополю в 03:49. Площадь составила 100 кв. м. Был эвакуирован 21 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. В 07:44 сообщено о полной ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал прокурор Нахимовского района Александр Гоголев, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой будет проверено исполнение жилищного законодательства уполномоченными органами и должностными лицами. Будет дана оценка выполнения обязанностей по содержанию дома со стороны ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района». Кроме того, в связи с пожаром проверяется исполнение требований законодательства в деятельности Фонда содействия капитального ремонта города Севастополя.

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На контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав жильцов дома, в частности необходимости оказания им поддержки, своевременности и полноты мер, принятых в этой связи исполнительными органами государственной власти города.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя


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