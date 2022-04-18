Обстоятельства, связанные с возгоранием кровли многоэтажки на ул. Горпищенко, проверит прокуратура Севастополя

Прокуратурой Севастополя организована проверка по факту пожара на крыше многоквартирного дома 18 апреля 2022 года.

Установлено, что возгорание произошло на кровле многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Горпищенко в г. Севастополе. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по г. Севастополю в 03:49. Площадь составила 100 кв. м. Был эвакуирован 21 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. В 07:44 сообщено о полной ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал прокурор Нахимовского района Александр Гоголев, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой будет проверено исполнение жилищного законодательства уполномоченными органами и должностными лицами. Будет дана оценка выполнения обязанностей по содержанию дома со стороны ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района». Кроме того, в связи с пожаром проверяется исполнение требований законодательства в деятельности Фонда содействия капитального ремонта города Севастополя.

На контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав жильцов дома, в частности необходимости оказания им поддержки, своевременности и полноты мер, принятых в этой связи исполнительными органами государственной власти города.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя