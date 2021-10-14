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Оцени работу своего провайдера. Пройди небольшой опрос

Оцени работу своего провайдера. ПРОЙДИ ОПРОС!

Опубликовал: КрымPRESS в Эксклюзив 21:03 14.10.2021

Интернет — неотъемлемая часть нашей жизни, в сети мы проводим все больше времени. Здесь мы общаемся, учимся, развлекаемся и делаем покупки.

Не удивительно, что наши требования к стабильности и скорости соединения растут. Сейчас уже сложно представить человека, который согласится ждать пару минут, пока загрузится картинка, или скачивать фильм всю ночь.

А значит, провайдеры должны регулярно повышать качество своих услуг, чтобы соответствовать современным требованиям.

Пройдите соцопрос и оцените работу своего провайдера!

Всего 2 минуты вашего времени помогут операторам связи сделать свою работу качественнее.

НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ОТЗЫВ!

 http://simpoll.ru/run/survey/7015c144

Оцени работу своего провайдера. ПРОЙДИ ОПРОС!

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