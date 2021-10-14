Оцени работу своего провайдера. ПРОЙДИ ОПРОС!

Интернет — неотъемлемая часть нашей жизни, в сети мы проводим все больше времени. Здесь мы общаемся, учимся, развлекаемся и делаем покупки.

Не удивительно, что наши требования к стабильности и скорости соединения растут. Сейчас уже сложно представить человека, который согласится ждать пару минут, пока загрузится картинка, или скачивать фильм всю ночь.

А значит, провайдеры должны регулярно повышать качество своих услуг, чтобы соответствовать современным требованиям.

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