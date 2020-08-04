Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторинг пляжей в Крыму. Сотрудники министерства, совместно с местными администрациями проверили 2 пляжа в Раздольненском районе и 15 в Сакском районе.

По итогам проверки на всех пляжных территориях нарушения, выявленные в ходе предыдущего осмотра, в целом устранены. Все замечания, сделанные ранее сотрудниками министерства, пользователи пляжей устранили. На всех пляжах присутствуют матросы-спасатели, установлены информационные щиты, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора, — сообщили в минкурортов РК.

В Сакском районе администрации пляжа оздоровительного лагеря «Дельфин — Адэлантэ» поручено перенести информационный стенд ко входу на пляж.

На пляже базы отдыха «Штормовое» необходимо установить дополнительные информационные стенды на дублирующий вход и произвести демонтаж старого стенда.

Пользователю пляжа ИП Громыко Н.А. в Сакском районе поручено улучшить качество санитарной уборки. В случае выявления повторного содержания пляжа в ненадлежащем санаторном состоянии будет составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг минкурортов РК состояния и безопасности пляжей в Крыму будет продолжен до конца сезона в ежедневном режиме.

Фото: минкурртов РК.