Горячие новости
Главная | Отдых в Крыму | Пляжи Крыма | Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 12:38 04.08.2020

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторинг пляжей в Крыму. Сотрудники министерства, совместно с местными администрациями проверили 2 пляжа в Раздольненском районе и 15 в Сакском районе.

По итогам проверки на всех пляжных территориях нарушения, выявленные в ходе предыдущего осмотра, в целом устранены. Все замечания, сделанные ранее сотрудниками министерства, пользователи пляжей устранили. На всех пляжах присутствуют матросы-спасатели, установлены информационные щиты, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора, — сообщили в минкурортов РК.

Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

В Сакском районе администрации пляжа оздоровительного лагеря «Дельфин — Адэлантэ» поручено перенести информационный стенд ко входу на пляж.

На пляже базы отдыха «Штормовое» необходимо установить дополнительные информационные стенды на дублирующий вход и произвести демонтаж старого стенда.

Пользователю пляжа ИП Громыко Н.А. в Сакском районе поручено улучшить качество санитарной уборки. В случае выявления повторного содержания пляжа в ненадлежащем санаторном состоянии будет составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг минкурортов РК состояния и безопасности пляжей в Крыму будет продолжен до конца сезона в ежедневном режиме.

Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

Фото: минкурртов РК.

 

 

Очередная проверка пляжей в Крыму. На этот раз в Сакском и Раздольненском районах

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.