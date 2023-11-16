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Очередной «автокараван» из для земляков в зоне СВО

Очередной «автокараван» из Крыма для земляков в зоне СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:24 16.11.2023

Из Крыма отправлен очередной гумконвой в зону СВО. Основу груза составляет обувь, все-таки ненастная пора наступила. Чем еще помогаем землякам, защитникам Родины, рассказал Глава РК Сергей Аксёнов:

Передали большую партию сапог для наших бойцов. Кроме того, отправили наборы инструментов для ремонта автомобилей. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Это наша важнейшая задача.

Фото: страница ВКонтакте С.Аксёнова.

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