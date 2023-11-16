Очередной «автокараван» из Крыма для земляков в зоне СВО

Из Крыма отправлен очередной гумконвой в зону СВО. Основу груза составляет обувь, все-таки ненастная пора наступила. Чем еще помогаем землякам, защитникам Родины, рассказал Глава РК Сергей Аксёнов:

Передали большую партию сапог для наших бойцов. Кроме того, отправили наборы инструментов для ремонта автомобилей. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Это наша важнейшая задача.

Фото: страница ВКонтакте С.Аксёнова.