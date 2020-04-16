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ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:55 16.04.2020

Подошло время подвести небольшой промежуточный итог программы Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» по доставке бесплатного хлеба в отдалённые сёла Балаклавского района.

Подробнее об этой акции – не разовой, а постоянной, ежедневной: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Двухнедельная ежедневная работа доказала, что проект очень важен для малообеспеченных или одиноких жителей сёл, среди которых есть такие, где даже нет магазина! Наши волонтёры стали долгожданными помощниками для тех, кто в этом очень нуждается, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

За две недели работы почти 5 тысяч булок хлеба были доставлены в Черноречье, Терновку, Хмельницкое, Родное, Морозовку, Флотское (Карань), отделения а/ф «Золотая Балка». Люди искренне благдаря активистов севастопольского «Добровольца» за ежедневную работу по адресной доставке хлеба.

Подводя этот небольшой промежуточный итог, можно сказать, что есть огромная необходимость в помощи такого рода. В очередной раз призываем представителей бизнес-сообщества присоединяться к благотворительной помощи — любое, даже самое незначительное участие будет очень востребовано, — подчеркнула сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Работая почти 10 лет в социальной сфере, «Доброволец» не понаслышке знает важность адресной помощи. И бесплатный (но ежедневный) хлеб для очень многих людей – большое подспорье.

Тяжёлые времена пройдут, и мы заживём счастливой и спокойной жизнью, — не теряет оптимизма лидер ОД «Доброволец», депутат Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков.

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Он призывает севастопольцев объединяться, чтобы нести людям добро, особенно сейчас, когда пожилые и одинокие люди остались один на один не только с нуждой, но и с реальной угрозой здоровью и самой жизни.

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

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