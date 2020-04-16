ОД «Доброволец» подводит промежуточный итог программы по доставке бесплатного хлеба

Подошло время подвести небольшой промежуточный итог программы Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» по доставке бесплатного хлеба в отдалённые сёла Балаклавского района.

Подробнее об этой акции – не разовой, а постоянной, ежедневной: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Двухнедельная ежедневная работа доказала, что проект очень важен для малообеспеченных или одиноких жителей сёл, среди которых есть такие, где даже нет магазина! Наши волонтёры стали долгожданными помощниками для тех, кто в этом очень нуждается, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

За две недели работы почти 5 тысяч булок хлеба были доставлены в Черноречье, Терновку, Хмельницкое, Родное, Морозовку, Флотское (Карань), отделения а/ф «Золотая Балка». Люди искренне благдаря активистов севастопольского «Добровольца» за ежедневную работу по адресной доставке хлеба.

Подводя этот небольшой промежуточный итог, можно сказать, что есть огромная необходимость в помощи такого рода. В очередной раз призываем представителей бизнес-сообщества присоединяться к благотворительной помощи — любое, даже самое незначительное участие будет очень востребовано, — подчеркнула сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Работая почти 10 лет в социальной сфере, «Доброволец» не понаслышке знает важность адресной помощи. И бесплатный (но ежедневный) хлеб для очень многих людей – большое подспорье.

Тяжёлые времена пройдут, и мы заживём счастливой и спокойной жизнью, — не теряет оптимизма лидер ОД «Доброволец», депутат Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков.

Он призывает севастопольцев объединяться, чтобы нести людям добро, особенно сейчас, когда пожилые и одинокие люди остались один на один не только с нуждой, но и с реальной угрозой здоровью и самой жизни.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».