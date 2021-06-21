Один из пропавших без вести в Ялте найден. Ведутся поиски женщины

Молодой мужчина, который около суток числился пропавшим без вести в подтопленной Ялте, обнаружен живым. Он оказывал помощь другим людям на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в ялтинской полиции.

В день, когда началось подтопление Ялты, мужчину унесло потоком воды. Молодой человек, державший его вещи, чтобы не намочить при переходе через дорогу, на следующий день принес документы пропавшего в полицию. Полицейские выезжали на место проживания мужчины, но его не оказалось дома. Накануне он сам пришел в отдел полиции и забрал документы. Выяснилось, что мужчина — Даниил Раймбакиев оказывал помощь другим людям во время наводнения, — рассказал представитель полиции.

21-летний Даниил Раймбакиев уточнил, что инцидент произошел в центре Ялты, где во время сильного ливня реки вышли из берегов.

Девушка плыла по улице Пушкинской, она опаздывала на экзамен, я ее видел впервые в жизни. Вытащил из потока, перенес ее и хотел вернуться за документами, которые оставил, чтобы не намочить, но меня унесло. Я разбился очень сильно — барахтался в потоке, врезался в дерево, минут 20 на нем висел и захлебывался. Страшно было, думал, что не выживу, — рассказал Раймбакиев.

Он пояснил, что путь думой ему преграждал сильный поток воды.

По Ялте бродил, не мог в квартиру попасть. Да еще босиком. Ноги опухли, я полз на четвереньках. Пытался встать, но меня сносило. Потом какой-то человек дал мне галоши. Я пришел домой и у меня поднялась температура, — отметил мужчина.

В пресс-службе администрации Ялты также сообщили, что волонтерский центр окажет Даниилу помощь.

По-прежнему в Ялте идут розыски пропавшей без вести Ирины Гилляровской, 1961 г.р.

Сообщается, что 18 июня, около 16:20, ее унесло потоком реки возле сборника Водоканала, расположенного по адресу: Ялта, ул. Кривошты. На вид 55-60 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Одета была в серые спортивные штаны, серая спортивная пайта, резиновые сапоги, при себе была сумочка и телефон «Хонор».

Всем, кто ее видел, просьба сообщить по телефону: 8 918 742 43 18, 8-3654 22 28 22. Информация предоставлена родственниками пропавшей.