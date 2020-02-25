Офицеры СОБР Росгвардии в Севастополе устроили «день открытых дверей» для юнармейцев и детей сотрудников

В Севастополе офицеры СОБР «Сокол» в рамках всероссийской акции «Неделя мужества» организовали тематическое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Гостями спецподразделения Росгвардии стали шестиклассники одной из севастопольских школ, воспитанники «Юнармии» и детей росгвардейцев.

Офицеры специально пригласили юных севастопольцев в расположение подразделения, чтобы они смогли встретиться с легендарным человеком – Героем России подполковником Дмитрием Александровичем Полковниковым – офицером морской пехоты. Ветеран военной службы дружен с офицерами СОБР, которые не понаслышке знают о том, что такое боевое братство. В 1995 году тогда еще капитан Дмитрий Полковников в ходе боев в Грозном самоотверженными действиями спас от гибели целое подразделение морских пехотинцев. В самый драматичный момент противостояния вооруженным бандитам, раненный офицер, находясь в осажденном разрушенном здании, приказал бойцам укрыться в подвале и вызвал огонь артиллерии на себя. Вся группа считалась погибшей, но через двое суток с атакой вырвалась из окружения и вышла к своим. Ни один боец не погиб. За этот подвиг офицер был удостоен звания Героя Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Почетный гость СОБР рассказал участникам встречи о боевых товарищах, а также познакомил с историческими фактами из летописи подвигов, совершенных защитниками Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Командир севастопольского СОБР Росгвардии полковник полиции Алексей Тараканов для ребят провел экскурсию по отряду и представил образцы вооружения и экипировки спецназовцев на импровизированной выставке:

Приглашать юных патриотов к нам в спецподразделение уже стало доброй традицией. В преддверии праздника мы поведали подрастающему поколению о примерах отваги, о духе товарищества, объединяющем наших бойцов и боевых традициях, заложенных теми, кто самоотверженно защищал нашу Родину.

Кроме того, гости посмотрели документальный фильм, посвященный истории и служебным будням подразделения. Офицеры ответили на многие интересующие школьников вопросы. Завершилась встреча-экскурсия сюрпризом от росгвардейцев — всех будущих защитников Отчизны спецназовцы прокатили на бронетранспортере.

Фото: Денис Михайленко