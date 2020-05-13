Официально: количество выявленных в Крыму фальшивок сократилось

В первом квартале текущего года специалисты Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций региона выявили 60 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 17 банкнот меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В январе-марте чаще подделывались банкноты номиналами 5 000 рублей (43 штуки) и 1 000 рублей (11 штук). В целом по стране в первом квартале 2020 года количество банкнот с признаками подделки, выявленных в банковской системе, сократилось по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 9,5% и составило 11 279 штук.

Никто не застрахован от получения фальшивки, поэтому подлинность банкнот крымчанам стоит проверять при любых расчетах. Особенно следует обращать внимание на деньги крупных номиналов – их подделывают чаще. Если есть сомнения в подлинности банкноты, ее можно отнести на бесплатную экспертизу в коммерческий банк, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирину Яблучанскую.

Полная информация о защитных признаках банкнот Банка России доступна на официальном сайте регулятора: http://www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» для IOS и Android.