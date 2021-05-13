Официально: Крым лидирует среди регионов ЮФО по темпам роста вкладов

Объем привлеченных банками в Республике Крым средств физических лиц за год вырос на 16,2% и на 1 апреля текущего года составил почти 120 млрд рублей. Это выше показателя в среднем по стране (+7,3%) и по ЮФО (+6,2%). Большую часть (более 97%) вкладов жители региона держат в рублях.

По итогам первого квартала Республика Крым вышла на первое место по темпам роста вкладов среди регионов Южного федерального округа. Такая позитивная динамика свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору региона, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Привлеченные средства индивидуальных предпринимателей за год увеличились в 1,7 раза и на 1 апреля составили 9 млрд рублей. В целом объем привлеченных банками на территории региона средств клиентов составил более 219 млрд рублей, увеличившись за год на 7,2%.

Розничный кредитный портфель в регионе за год увеличился на 36,5% и на 1 апреля составил 65,6 млрд рублей (темп прироста по России – 14,3%, по ЮФО – 14,7%). При этом портфель ипотечных жилищных кредитов составил почти 27 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. Его доля составляет более 40% объема розничного кредитного портфеля.