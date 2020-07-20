Официально: обжалование решений Госкомрегистра в судах в 2020 году сократилось на 35%

Обжалование действий должностных лиц Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в первом полугодии 2020 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Статистику озвучил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

В комитете проанализировали деятельность судебного отдела за последние полтора года. С 2019 года сотрудники управления правового обеспечения ведомства выступили участниками судебных заседаний более 12 000 раз, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В большинстве случаев Госкомрегистр привлекается к судебным разбирательствам третьим лицом: предметом разбирательств зачастую являются признание права собственности, установление границ земельного участка, признание договора купли-продажи недействительным и т.п. При поступлении таких исков Госкомрегистр подготавливает письменные пояснения, отзывы или возражения и направляет их в суд для приобщения к материалам дела.

Бывает, граждане не соглашаются с действиями должностных лиц Госкомрегистра и хотят обжаловать отказы в регистрации права в судах разных юрисдикций. Право на обращение в суд имеет каждый. При этом судебные органы все чаще признают правомерность принятых сотрудниками комитета решений. Например, если в первом полугодии 2019 года число обжалованных решений превышало 900, то в этом году их насчитывается уже около 300. На наш взгляд, это свидетельствует о возросшем уровне правовой экспертизы поступающих в комитет документов, и как следствие, законности действий должностных лиц Госкомрегистра, – говорит Александр Спиридонов.