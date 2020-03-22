Официально: под динамическим наблюдением из-за ситуации с коронавирусом в Крыму находится 413 граждан

В условиях стационара – 35 человек.

В Крыму под динамическим наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией находится 413 граждан. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов отметил, что на данный момент под динамическим наблюдением находится 413 человек. В условиях стационара — 35 граждан.

Также он проинформировал членов штаба о состоянии, в котором находится пациент, с единственным случаем подтверждения коронавирусной инфекции в Крыму.

Состояние практически удовлетворительное. Повышенной температуры нет. Нет кашля. Сатурация остается в пределах нормы. В связи с этим, на сегодняшний день, опасений по поводу его здоровья мы не видим, – сообщил министр.

Всего же в России число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61 до 367. Новые случаи выявлены в шести регионах. Большинство приходятся на Москву — 54. Кроме того, по одному случаю заражения выявлены в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая — в Удмуртии и Кировской области.

Московский оперативный штаб уточнил, что в столице к настоящему времени зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди новых пациентов есть иностранцы. Заболевшие прибыли в Москву рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.

Во всех новых выявленных случаях люди посещали в последние две недели страны, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. Всех изолировали в инфекционных боксах, контактных лиц осматривают медики.