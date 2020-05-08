Официально: учебный год в Крыму завершится 22 мая

Учебный год в образовательных учреждения Республики Крым завершится 22 мая. Судя по всему, в школы дети уже не вернутся, завершится четвертая четверть в режиме онлайн, дистанционно. До конца не решены вопросы с ЕГЭ и ОГЭ. Вероятно, выпускники будут сдавать ЕГЭ в середине лета, а девятиклассники и вовсе не будут сдавать ОГЭ. Подробнее — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Учебный год в крымских школах закончится 22 мая. Чуть-чуть нам осталось. Старшие классы готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, так как пока решения об отмене нет, обсуждается вопрос переноса экзаменов, — сказала сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер РК Елена Романовская.

Как будут выставлять итоговые оценки школьникам? По результатам контрольных, аттестаций, но дистанционно. Возможно, примером станет аттестация в вузах.

Способ проведения промежуточной аттестации в дистанционной форме выбирается педагогическим работником с учетом технических возможностей обучающихся, а также специфики дисциплины, по которой проводится промежуточная аттестация, — отметили в министерстве образования Крыма.

Так, в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» в период действия режима «Повышенная готовность» промежуточная аттестация проводится педагогическими работниками следующими способами: оценка педагогическими работниками выполнения обучающимся размещенного задания для промежуточной аттестации, оценка задания направленного на электронный адрес преподавателя для промежуточной аттестации в соответствии с установленными критериями и в установленные сроки, также в форме устного ответа посредством дистанционной видеосвязи с обязательной видеозаписью процесса промежуточной аттестации.

В ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» проведение промежуточной аттестации осуществляется с использованием различных электронных ресурсов и платформ: ВКонтакте, MOODLE, ZOOM, Skype и др. Экзамен может проводиться в различной форме: устный ответ, письменный ответ, компьютерное тестирование, выполнение практических заданий с демонстрацией рабочего стола на усмотрение преподавателя.

В настоящее время образовательные организации высшего образования прорабатывают вопрос организации летней сессии в дистанционном режиме, в частности проведение экзаменов и защит дипломов в режиме видеосвязи.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 490 организации вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.