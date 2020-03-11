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Официально! В мире объявлена пандемия коронавируса
фото: newsru.cgtn.com

Официально! В мире объявлена пандемия коронавируса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 11.03.2020

О том, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, сообщил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится, — цитирует РИА Новости главу ВОЗ.

Пандемией, говорят специалисты, называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

На данный момент, общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

Официально! В мире объявлена пандемия коронавируса

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