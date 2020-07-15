Официально:  Владимир Путин 16 июля будет в Керчи

Президент примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.
Как мы и предполагали, Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.
Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, — сказал Песков.
Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. По словам представителя Кремля, оттуда же Путин в формате видео-конференции свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами — «Севмашем» (Северодвинск) и «Северной верфью» (Санкт-Петербург), «где также в этот день будут закладывать новые корабли».
Как ожидается, Глава государства пообщается с судостроителями, которые работают на заводе «Залив». И это еще не все.
Будут еще встречи, о которых мы будем информировать по ходу, — добавил Песков.
Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства на четверг запланирован международный телефонный разговор.
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