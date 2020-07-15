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Официально:  Владимир Путин 16 июля будет в Керчи
На фото пресс-службы Кремля: Путин на открытии Крымского моста

Официально:  Владимир Путин 16 июля будет в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 15.07.2020

Президент примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Как мы и предполагали, Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, — сказал Песков.

Мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. По словам представителя Кремля, оттуда же Путин в формате видео-конференции свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами — «Севмашем» (Северодвинск) и «Северной верфью» (Санкт-Петербург), «где также в этот день будут закладывать новые корабли».

Как ожидается, Глава государства пообщается с судостроителями, которые работают на заводе «Залив». И это еще не все.

Будут еще встречи, о которых мы будем информировать по ходу, — добавил Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства на четверг запланирован международный телефонный разговор.

Официально:  Владимир Путин 16 июля будет в Керчи

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