Официально: заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму и Севастополе – нет

Под наблюдением – 267 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили о предпринимаемых мерах по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Крыму и Севастополе

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю осуществляется мониторинг за лицами, прибывшими из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, за прибывшими лицами устанавливается ежедневное медицинское наблюдение сроком на 14 дней. По состоянию на 18.03.2020г. под медицинским наблюдением находится 267 человека, за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) — 958 человек, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В больницах Крыма и Севастополя находятся 16 лиц с признаками респираторной вирусной инфекцией прибывшие из неблагополучных стран. Ожидаются результаты анализов. На сегодняшний день, заболевших коронавирусной инфекцией на полуострове нет.

Отметим, что это официальная информация. Интересно, что сегодня Глава РК Сергей Аксёнов поручил министерству внутренней политики, информации и связи бороться с ложной информацией о распространении коронавируса на полуострове.

Каждое утро будем подводить итоги предыдущего дня. Нужно, чтобы мининформ противодействовал фейковым новостям, вбросам, потому что это регулярно происходит, к сожалению, и люди зачастую на это реагируют, – сказал Аксёнов.

Напомним, с сегодняшнего дня в Крыму работает оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса на полуострове. Заседания оперативного штаба проводятся ежедневно в прямом эфире.