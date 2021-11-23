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Официально: замначальника крымского управления ГИБДД проходит свидетелем по делу о мошенничестве
Иллюстрация: Следком

Официально: замначальника крымского управления ГИБДД проходит свидетелем по делу о мошенничестве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 23.11.2021

Делом занимаются военные следователи.

Заместителя начальника крымского управления ГИБДД опросили в качестве свидетеля по делу, которое расследуется военным следствием. Об этом сообщили в МВД по РК.

Распространяемая информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием, – сообщили в крымской полиции.

Подробностей дела нет. Неофициально сообщается, что Военное следственное управление Следственного комитета расследует дело о мошенничестве при оказании услуг при поставке автомобильных двигателей и комплектующих в МО РФ. Уголовное дело возбуждено по ч.3 с.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Официально: замначальника крымского управления ГИБДД проходит свидетелем по делу о мошенничестве

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