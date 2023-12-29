Официально: объемы кредитов наличными снижаются третий месяц подряд

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в ноябре 2023 г.

Объемы кредитов наличными снижаются третий месяц подряд. В ноябре 2023 г. они сократились на 14%, количество выданных кредитов – на 8%. За месяц было выдано 2,81 млн кредитов наличными на 505,57 млрд руб., месяцем ранее – 3,04 млн кредитов на 589,17 млрд руб. Средний чек за месяц снизился на 7%: с 194 до 180 тыс. руб. В годовом отношении объемы новых кредитов наличными упали также на 14%, а количество выросло на 18%. В ноябре прошлого года было выдано 2,39 млн кредитов на 585,17 млрд руб. Средний чек за год упал на 27%: с 245 тыс. руб.

По объемам выдач кредитов наличными в пятерку регионов-лидеров в ноябре вошли: Москва – 175,42 тыс. кредитов на 52,52 млрд руб., Московская обл. – 161,41 тыс. кредитов на 38,73 млрд руб., Санкт-Петербург – 84,64 тыс. кредитов на 23,01 млрд руб., Краснодарский край – 112,70 тыс. кредитов на 21,53 млрд руб. и Свердловская обл. – 94,66 тыс. кредитов на 16,28 млрд руб.

Во всех регионах из числа ТОП-30 по выдачам кредитов наличными наблюдается падение их объемов и количества. Самые высокие темпы снижения объемов кредитования в ноябре зафиксированы в Белгородской и Кемеровской областях – на 18%, при этом количество выдач сократилось в Белгородской обл. на 7%, в Кемеровской – 8%.

В большинстве регионов из числа ТОП-30 наблюдается снижение среднего размера кредитов наличными. Исключением стали Челябинская обл. и Приморский край, в которых средний чек кредитов наличными вырос на 2% и 1% соответственно. Самые крупные кредиты наличными брали в ноябре жители Москвы – в среднем почти 300 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 272 тыс. руб., Московской обл. – 240 тыс. руб., Ханты-Мансийского АО – 229 тыс. руб. и Новосибирской обл. – 203 тыс. руб