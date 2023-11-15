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Официально: прекращены полномочия члена Общественной палаты Республики Олега  Щербакова  
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Официально: прекращены полномочия члена Общественной палаты Республики Крым Олега  Щербакова  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 20:07 15.11.2023

15 ноября в ходе заседания Общественной палаты Республики Крым (ОП РК) было принято решение: прекратить полномочия члена Общественной палаты Олега Щербакова. Причина — грубое нарушение Кодекса этики члена ОП РК.

Исходя из поведения члена Общественной палаты Республики Крым Щербакова О.Н., выраженном в нарушении общепринятых норм нравственности и порядочности, предусмотренных Кодексом этики члена Общественной палаты Республики Крым, следует, что он создал условия, при которых причинен вред авторитету Общественной палаты и подрыву доверия к членам Общественной палаты в целом, — говорится в официальном сообщении ОП РК.

Напомним, Олег Щербаков обвиняется в совершении ДТП, в котором погиб человек. Судя по всему, суд состоится уже совсем скоро.

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