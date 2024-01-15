Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: выплата единовременной материальной помощи крымчанам будет завершена до середины февраля  
актуально в республике
Официально: выплата единовременной материальной помощи крымчанам будет завершена до середины февраля  

Официально: выплата единовременной материальной помощи крымчанам будет завершена до середины февраля  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:04 15.01.2024

Компенсацию получат граждане, у которых более суток непрерывно отсутствовало электроснабжение.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат еще более 100 тысяч граждан.

Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля в соответствии с федеральным законодательством и поручением Президента РФ, – отметил Глава Крыма. 

Сергей Аксёнов также проинформировал, что продолжается работа с обращениями от крымчан, которым было ранее отказано в выплате по той или иной причине.

Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации. В основном, такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций – все коллеги доложили, что вышли на места и прояснили ситуацию с заявителями. Они совместно с руководителями местных РЭС выезжают на места, чтобы убедиться в том, что электроснабжение по конкретному адресу действительно отсутствовало более 24 часов, – отметил Глава Республики. 

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что если в ходе выезда должностных лиц на место подтверждается то, что домовладение попало в зону ЧС, ее границы будут изменены.

Узнайте больше:  Глава Крыма поздравил юных спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях по мини-футболу

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.