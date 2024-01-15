Официально: выплата единовременной материальной помощи крымчанам будет завершена до середины февраля  

Компенсацию получат граждане, у которых более суток непрерывно отсутствовало электроснабжение.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат еще более 100 тысяч граждан.

Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля в соответствии с федеральным законодательством и поручением Президента РФ, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также проинформировал, что продолжается работа с обращениями от крымчан, которым было ранее отказано в выплате по той или иной причине.

Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации. В основном, такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций – все коллеги доложили, что вышли на места и прояснили ситуацию с заявителями. Они совместно с руководителями местных РЭС выезжают на места, чтобы убедиться в том, что электроснабжение по конкретному адресу действительно отсутствовало более 24 часов, – отметил Глава Республики.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что если в ходе выезда должностных лиц на место подтверждается то, что домовладение попало в зону ЧС, ее границы будут изменены.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.