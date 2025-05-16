Официально: за год севастопольцы увеличили свою финансовую активность

На 1 апреля 2025 года севастопольцы разместили на своих банковских счетах около 74 млрд рублей, что составляет 66,5% от общего объема привлеченных банками средств клиентов. За год сумма депозитов жителей региона увеличилась на 14,5%. Почти все деньги на вкладах горожане хранят в рублях.

Севастопольцы ориентируются на сберегательную модель финансового поведения, потому что банковские вклады сейчас привлекательны. На фоне высокой ключевой ставки коммерческие банки устанавливают выгодные проценты, позволяющие не только сохранить деньги от обесценивания, но и заработать, — отметил и.о. управляющего Отделением по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко. — При этом главное преимущество банковского вклада — надежность, поскольку депозиты застрахованы государством в размере до 1,4 млн рублей.

Объем обязательств севастопольцев перед банками по кредитам за год тоже вырос почти на 32%, превысив 62 млрд рублей. Благодаря льготным госпрограммам ипотечные кредиты прибавили за год больше 30% и достигли 36,5 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также подрос на 33%, составив 25,7 млрд рублей.

Годовые приросты, указанные выше, корректируются с учетом валютной переоценки.

источник: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России

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