Ох уж эти «ковидные стимулирующие».  Минздрав Крыма устал опровергать слухи

Информация о нарушениях в работе Феодосийского медцентра в части начисления стимулирующих выплат за работу COVID-19 не соответствует действительности, сообщает пресс-служба минздрава Крыма. Выплаты производятся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

По данным администрации Феодосийского медицинского центра, ряд сотрудников городской больницы (две медицинские сестры приемного отделения, две процедурные медицинские сестры централизованной наркотической службы) на протяжении четырех месяцев направляют обращения в различные инстанции, сообщая, что им не были начислены дополнительные выплаты стимулирующего характера, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №415. В своих обращениях указанные сотрудники утверждают, что они должны получать стимулирующие выплаты, в связи с тем, что они якобы входят в группу риска, — отметили в минздраве.

История о «несправедливости» появилась в соцсетях и ряде сайтов.

Однако, медицинские сестры, работающие в Феодосийском медицинском центре, не принимали участия в оказании медицинской помощи гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Согласно данным руководства учреждения, в городскую больницу (расположенную по адресу г.Феодосия, ул. Корабельная, д. 33) за период с марта 2020 года по настоящее время не поступали пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Заявительницам неоднократно разъяснялись положения Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 №415, обращая их внимание на то, что выплаты стимулирующего характера произведены в полном объеме тем медицинским работникам Феодосийского медицинского центра, которые оказывали медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинским работникам из группы риска заражения коронавирусной инфекцией, которые работают с вероятно зараженными пациентами, — отметили в минздраве РК.

Аналогичная «шумная история» появилась в соцсетях о якобы нарушениях в выплатах сотрудникам ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница». Напомним, с 4 сентября на базе этого медучреждения развернут госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сотрудники, работающие вахтовым методом, проживают в гостинице, обеспечены питанием, организована транспортировка персонала. Заработная плата в учреждении выплачивается 15 и 30 числа со всеми стимулирующими выплатами, предусмотренными Положением об оплате труда. Задержек не было ни на один день. Дополнительные выплаты стимулирующего характера по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №415 и Постановлению Совета министров Республики Крым от 15.04.2020 №213 в полном объеме выплачиваются тем медицинским работникам, на которых распространяется действие данных нормативно-правовых актов, — подчеркнули в республиканском минздраве.

В итоге ни один из фактов, изложенных в публикациях в социальных сетях, не подтвердился. Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает, что с более подробными разъяснениями о выплате стимулирующих средств за работу с пациентами с COVID-19, в рамках Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 года №415, можно ознакомиться на официальном сайте минздрава Крыма.