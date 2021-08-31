Оказывается, не все границы населенных пунктов в Крыму внесены в Единый государственный реестр

Полностью завершить эту работу планируется до конца 2022 года.

Глава РК Сергей Аксёнов обсудил с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Калинкиной актуальные вопросы регистрации прав и кадастрового учета. Он поручил министерству строительства и архитектуры РК усилить контроль за выполнением государственных контрактов, которыми предусмотрено внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Органы местного самоуправления при принятии решений об установлении или изменении границ населенного пункта по закону обязаны направлять в Госкомрегистр соответствующие материалы. На данный момент в ЕГРН содержатся данные о границах всего 22 населенных пунктов. Чем больше информации о границах между муниципальными образованиями и сельскими поселениями будет в реестре, тем более качественно уполномоченные органы смогут распоряжаться объектами недвижимости. Повысится уровень юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, уменьшится число земельных споров, — пояснил Глава Республики.

По информации Сергея Аксёнова, в соответствии с принятым республиканским законом заключены соглашения и госконтракты, в рамках которых до конца 2021 года должны быть предоставлены сведения о границах 279 муниципальных образований Республики Крым и внесены сведения о границах 379 населенных пунктов. При этом Глава Крыма уточнил, что полностью завершить эту работу планируется до конца 2022 года.