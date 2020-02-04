Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Олег Зубков может покинуть СИЗО под личное поручительство Сергея Аксёнова. Если суд так решит

crimeapress_news

Олег Зубков может покинуть СИЗО под личное поручительство Сергея Аксёнова. Если суд так решит
Фото: блог Олега Зубкова

Олег Зубков может покинуть СИЗО под личное поручительство Сергея Аксёнова. Если суд так решит

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:22 04.02.2020

Адвокат учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова Арман Петросян передал в Белогорский районный суд ходатайство об изменении меры пресечения под личное поручительство Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Оно (ходатайство) подписано лично Главой Республики, — отметил защитник. — Будем ждать сегодня решения по данному вопросу… Надеюсь, что будет вынесено законное решение.

По его словам, еще рано говорить о том, что в ближайшее время Зубков может выйти на свободу под личное поручительство Главы РК, но все шансы на «домашний арест» есть. Если суд не пересмотрит решение, будет подана апелляция.

Подробнее о суде и причинах ареста Олега Зубкова ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Отметим, что адвокат не подтвердил информацию о «голодовке» Зубкова.

 

Олег Зубков может покинуть СИЗО под личное поручительство Сергея Аксёнова. Если суд так решит

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.