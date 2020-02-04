Олег Зубков может покинуть СИЗО под личное поручительство Сергея Аксёнова. Если суд так решит

Адвокат учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова Арман Петросян передал в Белогорский районный суд ходатайство об изменении меры пресечения под личное поручительство Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Оно (ходатайство) подписано лично Главой Республики, — отметил защитник. — Будем ждать сегодня решения по данному вопросу… Надеюсь, что будет вынесено законное решение.

По его словам, еще рано говорить о том, что в ближайшее время Зубков может выйти на свободу под личное поручительство Главы РК, но все шансы на «домашний арест» есть. Если суд не пересмотрит решение, будет подана апелляция.

Подробнее о суде и причинах ареста Олега Зубкова ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Отметим, что адвокат не подтвердил информацию о «голодовке» Зубкова.