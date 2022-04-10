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Омбудсмен РФ: обмен пленными все-таки состоялся

Омбудсмен РФ: обмен пленными все-таки состоялся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 10.04.2022

Вечером 9 апреля состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Об этом в своем Telegram- канале написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие, — уточнила омбудсмен.

Накануне вечером она также сообщила об обмене дальнобойщиками. По ее словам, вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси.

Сотрудники центрального филиала АО «Атомспецтранс» (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. До вчерашнего дня российские специалисты не могли вернуться в Россию.

Кроме того, 9 апреля, благодаря слаженным действиям военнослужащих армии России, на Украине освобождены 14 удерживаемых ВСУ гражданских российских моряков. Экипаж судна удерживался ВСУ с 24 февраля в порту Мариуполя, выход в море был заминирован. У моряков отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.

Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и  эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими. C 24 февраля ВСУ удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости. Все это время находилась на постоянной связи с родными моряков,  обращалась по данному вопросу в Минобороны России,  МИД России, к украинской стороне, переживали, верили, надеялись и вот свершилось! Сегодня родные моряков звонят на горячую линию Уполномоченного и благодарят Президента Российской Федерации  В.В. Путина, Министра обороны России С.К. Шойгу и всех российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении моряков за спасение их жизни, — отметила Москалькова.

 

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