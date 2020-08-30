Он думал, это начало романа; она — просто хотела его ограбить. Поучительный случай в Севастополе

Ищите женщину!

Севастополе полицейские задержали подозреваемую в хищении смартфона обманным путём. События в тот поздний вечер развивались тривиально: в разгар веселья, в питейном заведении к 35-летнему жителю Севастополя подошла незнакомка и попросила мобильный телефон – срочно позвонить. Мужчина не смог отказать и, как оказалось, зря. Когда женщина вышла на улицу, она тут же скрылась.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном и вернула украденную вещь. 32-летняя подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ей грозит до 5 лет лишения свободы. А 35-летнему севастопольцу… наверное, урок. Романтическим приключениям пришел на смену прагматичный обман.