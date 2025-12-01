Прямо сейчас:
В Севастополе мужчина «под парами» решил пошалить — исцарапал авто соседей стамеской

Происшествия 15:31 01.12.2025

Злоумышленником оказался 52-летний севастополец, который в состоянии алкогольного опьянения повредил припаркованные у своего же дома автомобили, чем причинил ущерб на общую сумму более 97 тысяч рублей.

Установлено, что накануне вечером мужчина изрядно выпил и решил «пошалить». Обнаружив у себя в сумке стамеску, он тут же придумал каким образом выгнать наружу негативные эмоции. Злоумышленник попросту начал царапать припаркованную во дворе иномарку, принадлежащую его 39-летнему соседу и, чтобы красивее было, прошелся стамеской по кругу. Но на этом удовлетворение не наступило. Тогда «художник» продолжил свое творчество на второй соседской машине 78-летнего пенсионера. Тут он ограничился повреждениями на правой стороне кузова, после чего довольный собой благополучно пошел спать. Утром, когда владельцы авто заметили повреждения, они сразу же обратились за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району вычислили подозреваемого и задержали его, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант сознался в содеянном и сказал, что виной всему алкоголь.

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

