В Севастополе состоится второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:54 02.10.2025

Во втором региональном этапе конкурса жители Севастополя выберут лучшего участкового нашего города.

В борьбе за право стать финалистами Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025» примут участие победители первого этапа: Евгений Штепа, Денис Жидков, Леонид Лыков и Айрат Миронов.

Напомним, что первый этап конкурса «Народный участковый» в Севастополе проходил с 11 по 20 сентября. Севастопольцы изучили анкеты восьми участковых уполномоченных полиции и сделали свой выбор.

Любой местный житель сможет выбрать того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю.

Победитель второго этапа конкурса определится большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, которое пройдет с 7 по 16 октября.

Лучшего участкового уполномоченного полиции, который будет представлять город-герой Севастополь в финале Всероссийского конкурса, выбираете именно вы!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

