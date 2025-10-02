В Севастополе состоится второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025»

Во втором региональном этапе конкурса жители Севастополя выберут лучшего участкового нашего города.
В борьбе за право стать финалистами Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025» примут участие победители первого этапа: Евгений Штепа, Денис Жидков, Леонид Лыков и Айрат Миронов.
Напомним, что первый этап конкурса «Народный участковый» в Севастополе проходил с 11 по 20 сентября. Севастопольцы изучили анкеты восьми участковых уполномоченных полиции и сделали свой выбор.
Любой местный житель сможет выбрать того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него на официальном сайте УМВД России по г. Севастополю.
Победитель второго этапа конкурса определится большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования, которое пройдет с 7 по 16 октября.
Лучшего участкового уполномоченного полиции, который будет представлять город-герой Севастополь в финале Всероссийского конкурса, выбираете именно вы!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
