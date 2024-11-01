В Сакском районе алкоголик отрезал кошке лапу. На пьяную голову решил «помочь»

Старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Сакский» незамедлительно провел проверку и установил личность подозреваемого в жестоком обращении с животным. Попавший под подозрение ранее судимый 26-летний местный житель признал свою вину. Злоупотребляющий спиртным молодой человек сообщил, что заметив на стройке кошку с больной лапой таким образом решил избавить ее от заражения. Дознавателем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными»». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до полугодового ареста.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали свидетелем или очевидцем преступления или имеете информацию о совершенных или готовящихся преступлениях незамедлительно сообщите об этом в полицию для принятия мер реагирования. Телефон дежурной части 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым