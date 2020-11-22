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Онкологическая служба Крыма обеспечивается современным оборудованием

Онкологическая служба Крыма обеспечивается современным оборудованием

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:20 22.11.2020

Поставки новой техники проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» продолжает поступать новое современное оборудование. Об этом сообщила главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения РК Елена Чирва. По ее словам, из 88 единиц лечебно-медицинского оборудования, запланированных для поставки в 2020 году, 67 единиц уже поступило в диспансер.

Как подчеркнула Елена Чирва, закупки оборудования проводятся в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Новое оборудование, поступившее в диспансер, установлено в отделениях диагностики и реанимации, а также в операционных блоках.

Онкологическая служба Крыма обеспечивается современным оборудованием

До конца 2020 года онкологическая служба Республики Крым получит четыре единицы тяжелого оборудования: два компьютерных томографа и два магнитно-резонансных томографа. Оборудование будет установлено в ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» и Керченском филиале учреждения. На данный момент проводятся подготовительные работы, необходимые для установки оборудования, — рассказали в республиканском минздраве.

Сроки выполнения работ соответствуют утвержденному графику.

Онкологическая служба Крыма обеспечивается современным оборудованием

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

Онкологическая служба Крыма обеспечивается современным оборудованием

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