Онлайн-голосование по поводу гимна Симферополя обернулось скандалом и досрочно завершилось

Оставим в стороне вопрос уместности, актуальности, необходимости выбора гимна города Симферополя. Факт остается фактом: общественники крымской столицы затеяли этот опрос, проводили его и… наступили на грабли «нечистоплотных Интернет-технологий». Как выяснилось, и не раз. Речь идет о накрутке голосов.

А всего-то было выставлено на голосование вопрос-утверждение и два ответа-продолжения:

Гимн города Симферополя — это…

— за основу — песня «Мой Симферополь — ворота Крыма»;

— новая музыка и новый текст.

Онлайн-голосование проходило на странице Общественного совета Симферополя. Несмотря на завяленный финальный срок – 20 августа, опрос уже закрыт. Немного досрочно и немного скандально.

Несколько раз администратор сайта «ловил» попытки «накрутки» голосов за один из двух вариантов. Все «накрученные» голоса отклонялись! Однако сегодня с утра мы стали наблюдать еще одну попытку нечестного голосования, но более серьезную и массированную. Мы отслеживаем логи голосования, простым языком – журнал голосования. В нем мы увидели, что все сегодняшние голоса шли не из Симферополя или Крыма, а с материковой части России, да еще и с разницей в доли секунды. Поэтому было принято решение закрыть голосование во избежание дальнейших накруток в последний день его проведения.

Результаты голосования озвучим в ближайшее время. Мне очень жаль, что в Симферополе есть люди, которые для достижения результата используют грязные методы. Общественный совет не приемлет подобных способов в своей работе, он выступает за гласность и открытость. Напомню, что целью голосования как раз и была попытка выяснить мнение большинства жителей города, а не нескольких человек. Поверьте, я догадываюсь, кто именно «заказал» голосование, для чего это было сделано. Но не буду показывать пальцем, пусть это останется на их совести, — написал на своей странице в Facebook глава Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

К слову, на момент закрытия голосования голоса разделились едва ли не поровну: 51% (14 799 голосов) за старую-добрую песню про «ворота Крыма», 49% (14 305 голосов) – за «что-то новое». И нам кажется, что лучшей иллюстрации несвоевременности начинания, несовершенства демократических онлайн-опросов и не найти.