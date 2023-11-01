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Онлайн-зачёт: жители Севастополя участвуют в финзачете Центробанка
Фото: cbr.ru

Онлайн-зачёт: жители Севастополя участвуют в финзачете Центробанка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:05 01.11.2023

До 21 ноября жители региона могут проверить уровень своих финансовых знаний во Всероссийском онлайн-зачете.

Предусмотрены два уровня сложности: базовый и продвинутый. В первом прокачать свои навыки смогут те, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Во втором вопросы сложнее, для тех, кто уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Успешно справившиеся с зачетом получат именной сертификат, — сообщили в пресс-службе Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России. 

В этом году впервые будет проведен олимпиадный зачет — 3 ноября для школьников средних и старших классов. Те из них, кто справится с заданиями, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность». Дети младшего школьного возраста поупражняются в увлекательных интерактивных играх, во время которых узнают об основных понятиях финансовой грамотности. В этом году онлайн-зачет проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более 1,5 млн человек. В Севастополе финзачет прошли 5,5 тысяч уникальных посетителей, и 90% из них сдали его успешно. Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

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Организаторы финзачета — Центральный банк РФ и Агентство стратегических инициатив.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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