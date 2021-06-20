Оперативная информация МЧС о ликвидации последствий стихийного бедствия в Крыму

По состоянию на час дня воскресенья, 20 июня в Крыму продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от подтопления в результате выпадения обильных осадков.

С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений с придомовыми территориями на территории 6 муниципальных образований (г. Керчь, г. Феодосия, г. Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы).

В Ялте оказались затоплены 36 домовладений (вода откачена в 27), 12 социально значимых объектов (вода откачена на 6 объектах), 17 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов (вода откачена из 7 подвальных помещений).

Из зоны подтоплений эвакуировано 1 773 человека, из них 321 ребенок. Для них организовано 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 83 человека.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера в Республику Крым прибыли 2 аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России. Сегодня направлен 3-й эшелон в количестве 45 человек и 8 единиц техники. На месте по ликвидации последствий комплекса опасный метеоявлений работают также специалисты центра «Лидер».

Задействованы две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки.

Продолжаются работы по откачке воды с жилых и подвальных помещений и очистке от намола. Проводится очистка русел рек, ливневой канализации и водоотводов.

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым определены границы зон чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований городской округ Керчь, городской округ Ялта, Кировский, Ленинский и Советский районы Республики Крым.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС 2 273 человек, 424 единицы техники, 13 плавсредств, 36 мотопомп.

Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений, находится на постоянном контроле МЧС России.

Фото: Крым 24 и ГУ МЧС России по РК.