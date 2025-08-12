Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Оператор связи «Волна» предупреждает — в некоторых городах Крыма может быть ограничен мобильный интернет
Новости Республики
Оператор связи «Волна» предупреждает - в некоторых городах Крыма может быть ограничен мобильный интернет

Оператор связи «Волна» предупреждает — в некоторых городах Крыма может быть ограничен мобильный интернет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 12.08.2025

В компании-операторе связи «Волна» (Крым):

Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно.

В ближайшее время на период ограничений «Волна» предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки SMS, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края.

Узнайте больше:  Доходная и расходная части крымского бюджета на 2025 год увеличены

Домашний интернет будет работать в штатном режиме.

Мы прикладываем все усилия, чтобы, несмотря на ограничения, вы сохраняли возможность пользоваться привычными сервисами, и уже прорабатываем ряд решений, — подчёркивает генеральный директор оператора связи «Волна» Константин Кушаков. 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x