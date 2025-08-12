Оператор связи «Волна» предупреждает — в некоторых городах Крыма может быть ограничен мобильный интернет

В компании-операторе связи «Волна» (Крым):

Для исполнения требований по обеспечению безопасности в некоторых городах Крыма и в Севастополе в течение периода времени может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и прочих операторов связи. Об отмене ограничений мы сообщим дополнительно.

В ближайшее время на период ограничений «Волна» предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки SMS, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края.

Домашний интернет будет работать в штатном режиме.

Мы прикладываем все усилия, чтобы, несмотря на ограничения, вы сохраняли возможность пользоваться привычными сервисами, и уже прорабатываем ряд решений, — подчёркивает генеральный директор оператора связи «Волна» Константин Кушаков.

голоса Оцените материал

Просмотры: 13