Операторы связи тестируют блокировку связи. Кого коснётся
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 11.11.2025

В России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Как сообщает в понедельник Минцифры, мера необходима для борьбы с беспилотниками.

Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании SIM-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой SIM-карте будут временно блокироваться, – сказано в сообщении.

В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября. Для абонентов с российскими SIM-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов или же при возвращении из международного роуминга.

Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен, проинформировали в Минцифры.

Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, уточнили в министерстве.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 17

