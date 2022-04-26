Описторхоз — 25 рецептов лечения народными средствами

Описторхоз – это серьёзное паразитарное заболевание, которое вызывается опасным паразитом – кошачьей двуусткой. В группу риска по данному заболеванию попадают, как правило, семьи, в которых живут кошки. Чаще всего представители семейства кошачьих заражаются при поедании сырой рыбы, она служит главной и основной причиной заболевания. Инкубационный период заболевания составляет примерно 3 недели, диагностика описторхоза затруднена, так как проявления болезни схожи с циррозом, гепатитом, холангитом.

Появления симптомов описторхоза долго ждать не нужно – они дадут о себе знать вскоре после заражения паразитами, которое происходит при поедании рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку. Так в организм вторгается сибирская или кошачья двуустка, она же печеночный сосальщик – возбудитель описторхоза у человека. Далее местами обитания этого паразита станут поджелудочная железа и гепатобилиарная система. Инвазия таит в себе опасность в виде осложнений со здоровьем, поэтому требуется ее своевременное выявление и лечение.

Описторхоз — что это

Описторхоз – это глистная инвазия, вызываемая паразитом из класса печеночных сосальщиков, известного так же, как сибирская или кошачья двуустка. Заболевание характеризуется поражением печени и желчного пузыря. Окончательными хозяевами паразита являются человек и плотоядные животные (в том числе и домашние: кошки и собаки), а промежуточными – моллюски и рыбы.

Яйца паразита вместе с фекалиями попадают в пресные водоемы, где заглатываются первым промежуточным хозяином – моллюском. Достигая определенной стадии развития, личинка паразита из моллюска переселяется в рыбу, поражая преимущественно мышцы и подкожный слой. В какой рыбе чаще всего встречается описторхоз? Как правило, глисты паразитируют в «карповых» – это может быть язь, елец, плотва и так далее.

Заражение человека происходит при употреблении не обработанной (а также вяленой, копченой) рыбы, кроме того, создается определенный риск инвазии при ее разделке (личинки могут попасть на посуду).

Достаточно часто пациенты интересуются, как передается описторхоз от человека к человеку. Больной служит источником инвазии, однако заболевание не передается контактно-бытовым путем. Тем не менее, инфекционисты на вопрос «заразен ли описторхоз?» отвечают утвердительно.

Строение описторхоза

Взрослая особь описторхиса представляет собой плоского мелкого сосальщика, длина которого составляет от 8 до 18 мм, а ширина — 1,2 до 2 мм. У него ланцетовидная форма тела с заостренным передним концом. Он имеет две присоски для фиксации на гладких поверхностях: ротовую и брюшную.

Брюшная присоска расположена в середине тела, ротовая — в головном конце. От ротовой присоски берут свое начало глотка и пищевод, от которого начинается кишечник. В заднем конце паразита расположен выделительный канал.

Описторхис — это гермафродит, поскольку имеет как мужские, так и женские половые органы. Женские органы представлены маткой и желточниками, которые располагаются в средней части тела. Мужские органы — двумя семенниками и семяприемником, который находится в задней трети тела. Половое отверстие располагается впереди брюшной присоски.

В организме хозяина паразит не размножается, но накапливается с поедаемой сырой или плохо термически обработанной рыбой. Однако он откладывает яйца — до 900 штук в сутки. Форма яиц напоминает огуречное семя. Яйца мелкие, бледно-желтого цвета. Для созревания они должны пройти длинный путь — жизненный цикл.

Они содержат внутри личинку (мирацидий), которая сохраняет в речной воде жизнеспособность до одного года, в болотной — 36-40 часов, на воздухе или в почве — до 7-10 дней. Яйца выделяются во внешнюю среду из организма через желудочно-кишечный тракт с калом. Незрелые яйца паразита незаразны.

Причины описторхоза

Возбудителем описторхоза является кошачья двуустка, она имеет плоское тело длиной 4—13 мм. и шириной 1—3,5 мм. Ротовую и брюшную присоски. Яйца мелкие, бледно-желтой окраски, с небольшим утолщением на обоих полюсах. В стадии половой зрелости паразитирует во внутри- и внепеченочных желчных протоках, в желчном пузыре, протоках поджелудочной железы человека, кошки, собаки, лисицы и т.д.

Яйца выделяются с фекалиями зараженных животных и человека в воду, где они заглатываются промежуточными хозяевами моллюсками. Дополнительными хозяевами, также являются рыбы семейства карповых: елец, плотва, вобла, красноперка, сазан, лещ, уклея.

При поступлении со съеденной рыбой в кишечник человека личинки описторхоза по общему желчному и панкреатическому протокам проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, где через 2 недели достигают половой зрелости и через месяц начинают откладывать яйца.

Описторхоз и кошки

В семьях, где живут кошки бывают такие ситуации, когда при уборке фекалий из туалета животного выясняется, что кошка заражена описторхозом. Это видно невооруженным глазом, потому что гельминты выходят из домашнего питомца вместе с испражнениями. Это, конечно, происходит только в тех случаях, когда их количество в организме кошки совсем зашкаливает, но, по крайней мере, более впечатляющего сигнала о том, что кошку пора проглистогонить, и придумать нельзя.

Кошки находятся в первой группе риска по заражению описторхозом, т.к. нередко хозяева дают им сырую рыбу. А ведь именно она – главный источник заражения этим гельминтозным заболеванием. Его возбудителями являются представители семейства трематод – кошачьи (сибирские) двуустки.

Это одна из самых коварных форм заболеваний гельминтной природы. Паразитарные инвазии локализуются в печени, поджелудочной и в желчном пузыре. Гельминты в печени выделяют токсины, которые оказывают негативное воздействие на работу внутренних органов (ЖКТ). Вследствие этого могут возникать серьёзные последствия – цирроз, онкология.

Личинки описторхиса водятся в рыбе. На стол к человеку они попадают, если продукт плохо обработан термически. Такое носительство присуще представителям семейства карпов.

Кошачьи двуустки не передаются от человека человеку, однако переносчиками могут являться собаки, кошки, которых нередко подкармливают сырыми останками рыб.

Человек, в котором живут паразиты, ощущает такие симптомы:

слабость в теле;

повышенная температура;

жидкий стул;

позывы к рвоте;

бессонница;

миалгия, артралгия;

увеличение печени;

аллергия в виде кожных высыпаний;

болевые ощущения в животе;

головокружения.

Если описторхоз не лечить, могут возникнуть такие осложнения: желчный перитонит (излитие желчи в полость живота), ангиохолит, воспаление поджелудочной железы, рак и цирроз печени.

Как диагностировать описторхоз

Диагностика описторхоза затруднена, так как клиническая картина схожа с такими болезнями, как цирроз, холангит, гепатит, которые обычно и обнаруживаются у пациента. Кроме того, врачи других профилей могут ставить свои диагнозы: например, подозревать у пациента пищевую или медикаментозную аллергию, нарушение обменных процессов и даже депрессию.

Анализы на описторхоз также не показательны: для подтверждения инвазии назначается анализ кала, но яйца в нем появляются только спустя месяц после начала заболевания. Кроме того, продукция яиц не постоянная, а эпизодическая, поэтому результат может не выявить наличие глистов.

Диагностика описторхоза у взрослых при помощи ультразвуковых исследований, КТ и МРТ позволяет выявить только непрямые признаки болезни (такие, как увеличение желчных протоков, к примеру), но они характерны и для других болезней.

Поэтому важнее понять не где сдать анализы на описторхоз, а какие диагностические процедуры позволят точно и быстро выявить инвазию.

Симптомы — описторхоз

Инкубационный период при описторхозе продолжается около 3-х недель. В начале может наблюдаться повышение температуры тела, боли в мышцах и суставах, понос, рвота, болезненность и увеличение печени, селезенки, аллергические высыпания на коже.

При дальнейшем развитии заболевания главной жалобой больных являются боли в области желудка и в правом подреберье, отдающие в спину и иногда в левое подреберье. Могут возникать головокружения, головные боли, бессонница, частая смена настроения, повышенная раздражительность.

В зависимости от стадии описторхоз течет с выраженным тем или иным симптомом. Например, в острую стадию преобладаю аллергические реакции, высыпания на коже, тогда как в хроническую стадию, преобладает поражение желудка и 12 — перстной кишки или поражение желчного пузыря и печени.

Поражение желчного пузыря и печени проявляется чувством тяжести, болями в правом подреберье, может наблюдаться тошнота, рвота, головокружения, головная боль.

Печень и желчный пузырь увеличены в размере. Чаще наблюдается у женщин.

Поражение желудка и 12 – перстной кишки протекает с умеренно выраженными болями, со снижением аппетита, нарушением стула со склонностью к запорам. Чаще наблюдается у мужчин.

Особенности терапии описторхоза

Стандартная противогельминтная терапия включает в себя несколько этапов, комплекс которых может занимать от двух недель до нескольких месяцев. Основные препараты:

желчегонные;

ферментные;

противопаразитарные;

противосимптомные.

Лечение гельминтов у взрослых заключается в следующем:

Подготовка (детоксикация). Основной этап (борьба непосредственно с паразитами). Восстановление (устранение последствий активности описторхисов).

Существует лечение описторхоза в домашних условиях с помощью средств народной медицины.

Кора осины. Средство помогает вывести паразитов из организма пациента. 15-20 г коры осины (промышленного или домашнего производства) залить стаканом горячей воды, варить в течение 10 минут. Способ приёма: три раза в день по чайной ложке за 30 мин до еды.

Чем лечить описторхоз в домашних условиях

Лечение заболевания проходит в три этапа: подготовительный (занимает от 10 дней до двух недель), медикаментозный (продолжительность индивидуальна), восстановительный (длится около трёх месяцев). Также можно дополнительно проводить лечение поджелудочной железы при помощи других рецептов.

Важно не допустить передозировки антигельминтами: массовая гибель личинок двуустки может вызвать значительное ухудшение состояния пациента. Лечение описторхоза народными средствами в этот период противопоказано из-за избыточной нагрузки на печень. До и после – медициной не возбраняется, а, наоборот, одобряется. При условии совета с лечащим врачом.

Берёзовый дёготь от описторхоза

Проверенное народное средство лечения описторхоза – берёзовым дёгтем. Несколько капель его добавляют в четверть стакана молока. Принимают раз в день за час до еды. Курс продолжается три раза по девять дней с трёхнедельными перерывами.

Вот более подробная схема лечения:

первый день – две капли дёгтя,

второй день – четыре капли,

третий день – шесть капель,

четвёртый день – восемь капель,

пятый день – десять капель,

шестой день – восемь капель,

седьмой день – шесть капель,

восьмой день – четыре капли,

девятый день – две капли.

Другой способ лечения: тщательно смешать каплю дёгтя с чайной ложкой пюре из тёртой морковки или яблока, проглотить перед сном, запивая водой. И так делать 10 – 12 дней. Полезно сочетать лечение описторхоза берёзовым дёгтем с приёмом минеральной воды.

Сосновые почки. Залить полкило сырья раствором 96% спирта, настаивать 7 дней. Способ приёма: чайная ложка три раза в день, при желании – запивать водой.

Описторхоз — лечение чесноком

Чеснок. С этим растением существует несколько противопаразитарных рецептов:

2-3 головки чеснока проварить в молоке (стакан), настоять 12 часов и пить утром перед едой в течение двух недель. Средство можно использовать в комплексе с другими травяными отварами;

2-3 головки чеснока проварить в молоке (стакан), настоять 12 часов и пить утром перед едой в течение двух недель. Средство можно использовать в комплексе с другими травяными отварами; измельчить чеснок и залить горячей водой. В остывшем растворе намочить ватный тампон и ввести в анальное отверстие. Извлечь тампон по истечении 10 минут;

500 г холосаса смешать со стаканом спирта и добавить головку чеснока. Наставить в течение недели. Способ приёма: по 1 ч.л. три раза в день на протяжении 2 недель.

Для лечения описторхоза можно приготовить чесночный отвар. Для этого с вечера возьмите один бокал молока и отваривайте в нём три зубчика чеснока. При описторхозе пейте полученный отвар по утрам (на голодный желудок). Курс лечения три дня. После того как вы прошли курс лечения описторхоза чесночным отваром необходимо приступить к травяному отвару.

Сок лопуха

Средство минимизирует симптомы описторхоза. Рецепт: измельчить листья лопуха в блендере, отжать. Способ приёма: по 40 мл перед едой, с утра. Курс – две недели.

Описторхоз и Липовая зола

Сжечь ветки липы, собрать пепел. Столовую ложку сырья разбавить стаканом молока. Выпивать утром перед завтраком. Длительность – две недели.

Свекла и корень хрена

Измельчить ингредиенты в равном количестве, смешать с чайной ложкой соли и лимонного сока. Залить 1 л воды. Способ приёма: по 600 г в сутки в течение 3 недель.

Сок свеклы способен очистить печень и вылечить от глистов. Дополнительно можно использовать и другие компоненты, сделав настойку. Добавляют спирт, чеснок, Холосас (желчегонный препарат) и настаивают в течение 2-3 дней. Пить нужно перед едой на протяжении 2 недель.

Если заболевание находится в острой стадии, когда у больного наблюдается рвота и лихорадка, то на помощь может прийти сок репейника.

Свежие листья измельчают с помощью мясорубки, затем отжимают из них сок и принимают 3 раза в день за полчаса до еды. Количество сока на один прием – 30 мл. Курс лечения – от недели до 10 дней. Повторить курс можно несколько раз в год, если в этом есть необходимость.

Описторхоз и Кора осины

Этот природный компонент настолько хорошо зарекомендовал себя для лечения описторхоза, что водный экстракт коры осины вошёл в состав некоторых фармакологических препаратов (популин, экорсол). Вполне доступно сделать настой самостоятельно.

Для этого собирают молодую осиновую кору. 20 граммов её измельчают, заливают двумя стаканами кипятка и оставляют в термосе на ночь. (Можно просто прокипятить в течение четверти часа).

Отвар на основе коры осины способен снять воспаление, оказать противомикробное и мочегонное действие, нормализовать работу пищеварительных органов. Необходимо взять 30 г сухого сырья и залить полулитром кипятка. Оставить настаиваться на целый день. Пить нужно три раза в день перед приемом пищи на протяжении трех недель.

Затем процеживают и принимают три-четыре раза в день за полчаса до приёма пищи. Курс рассчитан на две-три недели.

Описторхоз и Семена тыквы

Используются в народной медицине для борьбы с описторхозом и в составе следующих средств, больше напоминающих кулинарные блюда.

Для этого стакан зерен перемалывают на мясорубке, добавляют в него 2 яичных желтка, ложку меда и стакан воды (200 мл). Эту смесь нужно съесть утром, на пустой желудок. Затем человек ложится в постель, а к правому боку прикладывает тепло (грелку с горячей водой).

Оставаться в постели необходимо на протяжении нескольких часов. К вечеру температура тела должна прийти в норму, а боли уменьшатся, так как паразиты погибнут. Подобное лечение нужно повторить два раза с интервалом в 10 дней.

Сварите на воде пшённую кашу. Пропустите через мясорубку очищенную от костей селёдку. Повторите процедуру, добавив тыквенные семечки. Перемешайте с кашей до однородного состояния. Ешьте по утрам натощак. Через два часа примите слабительное или сделайте клизму. Повторяйте трижды с промежутком в неделю. Смешайте стакан перемолотых семян тыквы с двумя желтками, столовой ложкой мёда и небольшим количеством воды. Принимайте на голодный желудок за 30 минут до завтрака. После него надо отлежаться в течение двух часов, желательно с горячей грелкой. Процедура должна происходить ежеутренне на протяжении десяти дней. С недельными перерывами курс повторяется ещё дважды.

Тройной одеколон

К совету лечить описторхоз тройным одеколоном (или спиртом, что менее эффективно), принимая натощак по столовой ложке, можно относиться по-разному.

Одни врачи даже рекомендуют – неофициально, разумеется. Другие категорически запрещают: можно кардинально «посадить» печень и почки.

Травы при описторхозе

Травяные настои и отвары уменьшают негативное влияние гельминтов на организм человека, кроме того, средства помогают лечить описторхоз. Травы в рецептах выступают: крапива, тмин, зверобой, чистотел, полынь, пижма.

Отвар со зверобоем готовят так: чайную ложку сушёной травы залить 250 мл кипятка. Способ приёма: столовая ложка средства 4-6 раз в сутки.Семена тмина и листья крапивы нужно принимать по 1 ч.л., запивая достаточным количеством воды, три раза в день.

Корень и листки одуванчика высушить и превратить в порошок. Залить смесь горячей водой и настоять два часа. Непроцеженный раствор выпивать в течение дня.

Сушёный чистотел смешать с кремнием и насыпать в сыворотку от молока (столовая ложка на стакан). Настаивать в течение 14 дней. Способ приёма: полстакана три раза в день за полчаса до еды.

С описторхозом помогает бороться сбор из полыни, пижмы, крушины и донника. Чайную ложку смеси залить стаканом горячей воды. Выпивать по полстакана три раза в сутки.

Народные рецепты для лечения описторхоза:

зверобоем: 10 граммов высушенной травы заваривают стаканом кипятка. Полчаса настаивают, затем пропускают через марлю. Пьют по столовой ложке от четырёх до шести раз в день;

10 граммов высушенной травы заваривают стаканом кипятка. Полчаса настаивают, затем пропускают через марлю. Пьют по столовой ложке от четырёх до шести раз в день; семенами крапивы и тмина: Принимают, запивая полстаканом воды, по чайной ложке три-четыре раза в день;

Принимают, запивая полстаканом воды, по чайной ложке три-четыре раза в день; листьями и корнями одуванчика: Столовую ложку заливают стаканом кипящей воды, настаивают два часа. Как вариант обжаренный на сковороде и размолотый корень одуванчика кипятят со стаканом воды пять минут. Этот своеобразный «кофе» надо пить по нескольку раз в сутки;

Столовую ложку заливают стаканом кипящей воды, настаивают два часа. Как вариант обжаренный на сковороде и размолотый корень одуванчика кипятят со стаканом воды пять минут. Этот своеобразный «кофе» надо пить по нескольку раз в сутки; чистотелом: стакан измельчённой травы выкладывают на марлю, внутрь помещают кусок кремния. Заворачивают и кладут в трёхлитровую банку. Добавляют стакан сахара и столовую ложку домашней сметаны. Доливают молочную сыворотку, тщательно перемешивают и настаивают в течение двух недель. Принимают по полстакана трижды в сутки до еды;

стакан измельчённой травы выкладывают на марлю, внутрь помещают кусок кремния. Заворачивают и кладут в трёхлитровую банку. Добавляют стакан сахара и столовую ложку домашней сметаны. Доливают молочную сыворотку, тщательно перемешивают и настаивают в течение двух недель. Принимают по полстакана трижды в сутки до еды; сбором из полыни, донника, пижмы и коры крушины: Чайную ложку заваривают стаканом кипятка и оставляют на полчаса. Пьют дважды в день, утром и вечером, через полчаса после приёма пищи. Курс длится 12 дней. Столько же – перерыв. И всё повторяется;

Чайную ложку заваривают стаканом кипятка и оставляют на полчаса. Пьют дважды в день, утром и вечером, через полчаса после приёма пищи. Курс длится 12 дней. Столько же – перерыв. И всё повторяется; измельчёнными в порошок семенами кориандра и тыквенными семечками.

Важно знать, что терапия лекарственными травами должна длиться более двух недель. Эффективность лечения зависит от степени распространённости гельминтов и общего состояния больного.

В домашних условиях используются и другие рецепты:

вареную на воде пшенную кашу смешать с пропущенной через мясорубку селёдкой. Добавить к смеси тыквенные семечки. Съедать смесь утром перед едой. Спустя два часть сделать клизму либо принять слабительное;

мёд (1 ст.л.) соединить с тыквенными семечками и яичными желтками. Добавить немного воды для консистенции. Съедать средство за 30 минут до завтрака. Сразу же прилечь с тёплой грелкой, лежать два часа. Длительность – 10 дней.

Описторхоз и Чистотел

Лечение описторхоза народными средствами может проводиться при помощи лекарственных растений. Одним из наиболее эффективных является чистотел. Популярным и безопасным средством как лечить описторхоз является квас из чистотела.

Взять стакан измельченных свежих листьев чистотела. Добавить кусочек кремния. Положить в марлю. Марлю с кремнием и чистотелом положить в банку, добавить 200 г сахара, 50 мл сметаны и 2 л сыворотки. Данную смесь необходимо поставить в темное и теплое место. Раз в сутки перемешать.

Готовый квас следует процедить, и принимать по 100 мл трижды в день. Лечение занимает 7-10 дней. Для лечения детей дозу препарата следует уменьшить в два раза.

Сосновые почки — рецепт лечения описторхоза

Описторхоз эффективно лечится и с помощью сосновых почек. Для приготовления целебного средства необходимо смешать 1 кг сосновых шишек и 1500 мл водки. Настоять в темном месте две недели. После чего принимать по 50 мл утром натощак. Длительность курса лечения зависит от степени заражения и составляет в среднем 12 дней.

Описторхоз и Свекла

Свекольная настойка эффективно очищает кишечник от паразитов. Для ее приготовления следует смешать 200 мл свежевыжатого сока свеклы с 300 мл водки и головкой предварительно измельченного чеснока. Поставить в темное место на несколько дней, после чего настойку нужно процедить. Готовое средство нужно хранить в закрытой емкости в холодном месте.

Принимать настойку нужно по 25 мл утром натощак и перед сном. Лечение составляет 2-3 недели. Можно использовать и для лечения детей, сократив дозу до 10 мл.

Сок репейника для лечения описторхоза

Чтобы вылечить описторхоз народными методами, рекомендуется принимать сок репейника. Для его приготовления необходимо собрать свежие листья и выдавить из них сок. Взрослому человеку необходимо выпивать каждое утро около 30 мл сока репейника. Курс лечения составляет 5-7 дней. Спустя 10 дней рекомендуется повторить курс еще раз.

Лисички

Эффективным способом как избавиться от паразитов является настой грибов лисичек. Чтобы его приготовить потребуется две столовые ложки измельченных свежих грибов. Залить их стаканом водки, и настаивать на протяжении 15-20 дней.

Ежедневно принимать по 5 мл настоя на протяжении месяца. Настой следует пить утром на голодный желудок. Перед употреблением настой лисичек следует встряхнуть.

Описторхоз и Тыквенные семена Эффективным средством вне зависимости от вида паразитов являются свежие тыквенные семечки. При описторхозе необходимо съедать по стакану очищенных тыквенных семечек на протяжении 10-14 дней. Употреблять семечки нужно натощак. Можно съесть всю норму за один прием пищи или растянуть их на целый день. Семена льна — лечение описторхоза Для лечения описторхоза на основе семян льна можно готовить настои, отвары или добавлять их в еду. Они обладают прекрасным вкусом, поэтому станут прекрасным дополнением к кашам, салатам, смузи или другим блюдам. Ежедневная норма употребления для лечения описторхоза составляет 20-30 г. Также можно приготовить эффективную смесь — смешать семена льна с гвоздикой в пропорции 1 к 10. Измельчить при помощи кофемолки. Смешать столовую ложку полученного порошка со стаканом воды. Выпить утром на голодный желудок. Данное средство использовать три дня, затем сделать перерыв на три дня. По этой схеме проводить лечение на протяжении месяца. Описторхоз и Осиновая кора Если появились серьезные симптомы, и лечение должно быть агрессивным. Осиновая кора способна убить паразитов в кратчайшие сроки. Для лечения следует использовать только молодую кору в период активного сокодвижения. 100 г коры необходимо измельчить и залить 2 литрами воды. Довести до кипения, перелить в термос и оставить на ночь. Принимать по стакану настоя перед едой. Данное средство необходимо принимать только на голодный желудок и желательно за 1-2 часа до приема пищи. Лечение описторхоза Хреном Для лечения описторхоза рекомендуется использовать смесь хрена и сока свеклы. ]Свежий хрен – отличное средство для устранения любых видов паразитов. Приготовление: Хрен следует измельчить при помощи мясорубки или мелкой терки. Свеклу натереть, и отжать сок. Смешать компоненты в равном соотношении. Добавить немного соли и сока лимона. Полученную смесь следует использовать на протяжении месяца в больших количествах. За этот период необходимо съесть как минимум литр этого средства. Описторхоз и Зверобой К эффективным народным средствам от описторхоза относится и настой зверобоя. Залить ложку зверобоя двумя стаканами кипятка. Оставить на час, процедить. Принимать по три чайные ложки до еды. Лечение продолжать неделю. Липовая зола Данное средство оптимально подходит для лечения описторхоза даже у маленьких детей. Ветки липы необходимо сжечь, а оставшийся пепел собрать в стеклянную емкость, и плотно ее закрыть. Ежедневно добавлять в стакан молока по чайной ложке золы. Давать ребенку выпить утром натощак. После приема смеси ребенка следует накормить. Использовать данное средство необходимо на протяжении 10-14 дней. Если симптомы описторхоза вернутся, повторить курс лечения. Описторхоз и Клюква Вкусное, полезное и эффективное средство для лечения паразитов. Чтобы устранить симптомы описторхоза, рекомендуется съедать стакан клюквы утром натощак. После чего выпитвать два стакана воды. Такое лечение проводится 5 суток. Следующие пять дней клюкву следует запивать половиной стакана растительного масла. Травяной сбор Одним из наиболее эффективных травяных сборов является смесь травы пижмы, полыни, донника и крушины. Травы необходимо взять в равном соотношении. Залить 5 г сбора стаканом воды и довести до кипения. Настой необходимо принимать утром натощак и перед сном по половине стакана. Для устранения паразитов настой следует пить на протяжении недели. Если после первого курса симптомы болезни не ушли, во время второго курса дозу следует удвоить.

Диета при описторхозе

Лечение в домашних условиях должно проводиться в комплексе с диетой. Основные принципы:

нельзя употреблять сладкое, поскольку кондитерские изделия являются «пищей» для паразитов;

употреблять в пищу большое количество клетчатки в виде овощей и фруктов;

принимать кисломолочное для регенерации слизистых оболочек желудка;

в течение суток выпивать более 2 литров воды;

исключить: жареное, жирное, копчёное, консервированное и продукты быстрого приготовления.

Питаться следует часто, малыми порциями. Отдавать предпочтение крупам, нежирной рыбе и мясу, яйцам, овощам и фруктам.

Заражение личинкой двуустки можно предотвратить следующими способами:

Варка и жарка рыбы должна осуществляться не менее 20 минут. Пробовать пищу в сыром виде нельзя. Питомцам нельзя давать сырых сазанов, верховодок, краснопёрок и др. Следует тщательно обеззараживать руки после обработки рыбы и контакта с питомцами.

Следует помнить, что во всех случаях лечение народными средствами должно быть согласовано с врачом.

Профилактика заболевания

Здесь советы просты. Чтобы не пришлось лечить описторхоз как традиционными, так и народными средствами, надо:

отказаться от строганины;

тщательно просаливать, проваривать и прожаривать карповых (15–20 минут минимум), воздержаться от проверки на степень готовности;

разделывать рыбу отдельным ножом на специально выделенных для этой цели доске и тарелке. Крупную делить на куски;

не кормить домашних животных сырыми сазаном, плотвой, лещом, ельцом, язем, чебаком, краснопёркой;

мыть руки с мылом после приготовления рыбы.

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По материалам — http://neparazit.ru , https://shlakov.net