Оползень не прошел бесследно. Дорогу на Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыли «до лучших времен»

Ранее мы сообщали о том, что на участке дороги «Соколиное – Ай-Петри» (путь на горное плато со стороны Бахчисарая ) сошел оползень. Дорожники разбирали завал из глины, грунта и камей и… поняли, что открывать этот участок для движения транспорта опасно.

Как уточнили в минтрансе Крыма, дорогу на Ай-Петри со стороны Бахчисарая перекрыли «из-за активизации оползневых процессов под воздействием талых вод и разрушением подпорной стены на 36-м километре автодороги «Бахчисарай – Ялта».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения с 4 февраля 2020 года до устранения причины, вызвавшей данную ситуацию, движение с 30-го по 46-й км автомобильной дороги «Бахчисарай – Ялта» – это въезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарая – временно прекращено для всех видов транспортных средств, – говорится в сообщении.

В администрации Бахчисарайского района уточнили, что на дороге установят соответствующие дорожные знаки и «перекрытия» — бетонные блоки. Дорогу обещают открыть после завершения аварийно-восстановительных работ. Срок не называется.

Напомним, канатная дорога на Ай-Петри закрыта на профилактику, Таким образом, путь на плато один – со стороны Ялты.