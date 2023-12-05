Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Определить размер ущерба, нанесенного Республике Крым стихией, планируется до 15 декабря  
актуально в республике
Определить размер ущерба, нанесенного Республике стихией, планируется до 15 декабря  

Определить размер ущерба, нанесенного Республике Крым стихией, планируется до 15 декабря  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:53 05.12.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что определить размер ущерба, который был нанесен республике стихией, планируется до 15 декабря, чтобы успеть заложить средства в бюджет на 2024 год.

Чтобы до начала курортного сезона восстановить хотя бы часть инфраструктуры, нужно как можно скорее приступить к работам. В первую очередь будем восстанавливать набережные и берегоукрепительные сооружения. Также в кратчайшие сроки будет завершен ремонт кровли в многоквартирных и частных домах, – сказал Глава Республики. 

Также Сергей Аксёнов отметил, что электроснабжение в муниципалитетах восстановлено в полном объеме.

На вчерашний день не зафиксировано ни одного отключения. Тем не менее есть нарекания к организации работы ремонтных бригад, – уточнил Аксёнов.

По его словам, будет уволен начальник Черноморского РЭС, поскольку в районе не была должным образом организована работа по восстановлению электроснабжения. Кроме того, рассматривается вопрос увольнения руководителя Сакского РЭС.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.