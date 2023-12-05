Определить размер ущерба, нанесенного Республике Крым стихией, планируется до 15 декабря  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что определить размер ущерба, который был нанесен республике стихией, планируется до 15 декабря, чтобы успеть заложить средства в бюджет на 2024 год.

Чтобы до начала курортного сезона восстановить хотя бы часть инфраструктуры, нужно как можно скорее приступить к работам. В первую очередь будем восстанавливать набережные и берегоукрепительные сооружения. Также в кратчайшие сроки будет завершен ремонт кровли в многоквартирных и частных домах, – сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов отметил, что электроснабжение в муниципалитетах восстановлено в полном объеме.

На вчерашний день не зафиксировано ни одного отключения. Тем не менее есть нарекания к организации работы ремонтных бригад, – уточнил Аксёнов.

По его словам, будет уволен начальник Черноморского РЭС, поскольку в районе не была должным образом организована работа по восстановлению электроснабжения. Кроме того, рассматривается вопрос увольнения руководителя Сакского РЭС.