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Опубликованы номера WhatsApp-приёмных лечебных учреждений Республики Крым
Фото: pxhere.com

Опубликованы номера WhatsApp-приёмных лечебных учреждений Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 15.01.2021

Министерство здравоохранения Республики Крым опубликовало на своём сайте телефонные номера WhatsApp-приёмных больниц, клиник, диспансеров, роддомов и санаториев, которые их завели. Пока в списке 75 лечебных учреждений.

СПИСОК НОМЕРОВ

Отметим, это не телефонные номер для голосовых сообщений.

Для того, чтобы обратиться в WhatsApp-приёмную, необходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мобильный телефон для связи, тезисно суть проблемы, наименование медицинской организации. Анонимные или не соответствующие данным требованиям сообщения рассматриваться не будут. Звонки в WhatsApp-приемную не принимаются, – пояснили в минздраве РК.

Также, практически, все медицинские организации Крыма завели официальные страницы в соцсети Facebook.

Опубликованы номера WhatsApp-приёмных лечебных учреждений Республики Крым

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