ОРВИ наступает! В Крыму более чем на 30% превышен эпидпорог

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю проводится еженедельный оперативный контроль за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) населения полуострова.

Данные по прошедшей неделе: в Крыму ОРВИ заболело 12 112 человек, показатель 63,8 на 10 тысяч населения. Эпидемический порог превышен на 32,1%. В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3 401 человек, показатель – 65,1 на 10 тысяч населения.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии, — уточнили специалисты.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополя.