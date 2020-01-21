Основные пляжи Севастополя отдадут новым арендаторам

В руки новых арендаторов в Севастополе передадут пляжи «Хрустальный», парка Победы, «Яшмовый» и «Любимовка-2». На десять лет.

Последний день подачи документов — 21 января. Правда, почему-то в документах правительства Севастополя, опубликованных на сайте, срок начала приема предложений на конкурс по чьей-то невнимательности перенесен на 20 декабря 2020 года. Но в управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства «Севастопольскую газету» заверили, что без новых операторов этих традиционных севастопольских пляжей город не останется, итоги конкурса подведут 14 февраля. Наконец-то, потому что еще в октябре 2019 года Балаклавская администрация объявляла конкурсы на право заключения договора о благоустройстве пляжей «Яшмовый», «Серебряный» и «Золотой». Результаты обещали объявить 5 ноября, но конкурс не состоялся. Впрочем, по пляжу «Золотой», если верить все тому же управлению по эксплуатации объектов городского хозяйства, конкурс и по сей день не проведен. И по пляжу «Серебряный» в этом ведомстве информация о проведении конкурса отсутствует, — отмечают в редакции «Севастопольской газеты» .

Пришлось журналистам «СГ» ставить сотрудников управления в известность, что на самом деле конкурс состоялся 14 января, по его результатам составлен официальный протокол, согласно которому на право оперативного управления пляжем претендовали четыре конкурсанта, но только трое оформили заявки без нарушений. Кто из них на протяжении пятилетки займется благоустройством «Серебряного» пляжа, станет известно 22 января.

По-прежнему остается неясной судьба пляжа «Учкуевка». На сегодня этот объект снят с конкурса по инициативе правительства Севастополя, однако о причинах этого в управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства опять-таки ничего не известно.

Как неизвестно и о перспективах благоустройства пляжа «Золотой». Кстати, один из прежде заявившихся в качестве потенциального оператора пляжа предприниматель объяснил, что конкурс проводится на условиях, которые невозможно выполнить в принципе. От претендента город требует устройство туалетов и душевых, совершенно не озабочиваясь подводкой к пляжной территории инженерных коммуникаций и даже не предпринимая попыток убрать мусор за прежним оператором.