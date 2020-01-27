«Отдаляющееся» эхо провокации в Керченском проливе: следствие по делу 24 украинцев приостановлено

В Следственном управлении ФСБ принято процессуальное решение приостановить расследование дела 24 украинских моряков (из них двое были все-таки не моряками, а сотрудниками СБУ), которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а в сентябре 2019 года — переданы Украине. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов со ссылкой на следователя управления.

Адвокат отметил, что причины такого решения огласят позже, когда он ознакомится с соответствующим постановлением следствия.

24 человка с кораблей ВМС Украины «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» были задержаны и доставлены в Крым после того, как 25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России атаковали, обстреляли и задержали эти корабли. Затем моряков доставили в московский СИЗО «Лефортово». Им вменили нарушение российской границы по предварительному сговору. Украинцев освободили и передали Киеву 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами. Их корабли были возвращены украинской стороне в ноябре. Тогда же был поднят «скандал» с унитазами, который получил комическое продолжение.