СМИ: раскрыта тайна «пропавших» с кораблей ВМСУ унитазов

История о «пропавших» («похищенных») унитазах на кораблях ВМСУ еще в прошлом году сошла на нет. В России посмотрели видео о полной комплектации (кроме вооружений) возвращаемых трех украинских кораблей-«арестантов» и покрутили пальцем у виска. На Украине позлорадствовали на тему: «русские обманывают, а унитазы украли и пропили». Но… Нашлись родимые «белые друзья», нашлись! Издание «Взгляд» опубликовало расследование журналистки Юлии Витязевой.

История одного похищения, или Приключения украинских унитазов. Финал, – иронично написала Витязева в Twitter ,

Она опубликовала отрывок разговора некоего «дяди Миши» с украинским моряком. Имя военного не называется, а лицо прикрыто. Полная запись беседы выложена на YouTube-канале «Миша из Канады» .

На видео моряк показал два возвращенных Россией катера. После этого «дядя Миша» поинтересовался, поставили ли унитазы на место. На что получил ответ: «Да они там и стоят».

Они там и были, унитазы? – удивился автор видео, на что получил утвердительный ответ.

Отвечая на вопрос о якобы краже сантехники, моряк сказал, что «там что-то перепутали, неправильно доложили».

Короче, унитазы никто не крал, но у нас это все уже выпустили в массы, и надо дальше играть, – сделал, смеясь, свой вывод автор видео.

И получил полное подтверждение своим словам.

Там была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий либо замкомандующего и спросил, чего не хватает после осмотра. Выскочил кто-то и сказал, что с унитазом проблема, а тот не так понял и доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет, – объяснил ситуацию моряк.

На самом деле, классический пропагандистский прием: дикое по форме и содержанию вранье преподносится как истина. Собственно, из-за этой дикости, в такую ложь и верят. Но правда рано или поздно выходит на поверхность. Как и в этот раз. Вот только официальных заявлений и извинений (от Киева) уже не будет.