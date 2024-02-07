Отдельной группы для крымских футбольных команд в ФНЛ-2 (второй лиге) не будет

Но команд из Крыма в сезоне 2024-25 станет больше.

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не видит необходимости создавать отдельную группу для крымских команд в Леон — Второй лиге. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: «Рубин Ялта», «Севастополь», «СКА-Ростов», «Кубань-Холдинг» и «Динамо» из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами «Алания-2», «Динамо Махачкала — 2», «Легион», «Дружба», «Спартак-Нальчик» и «Машук-КМВ». Возникает логичный вопрос: а в чем необходимость, если это уже работает? – отметил Измайлов.

По его словам, в новом сезоне во второй лиге российского первенство может появиться отдельная группа «Юг», в которой и будут выступать крымские команды. Не исключено, что компанию ялтинцам и севастопольцам составят «Океан» (Керчь) и «Кызылташ» (Бахчисарай).

1 февраля пресс-служба керченского «Океана» опубликовала сообщение о том, что при принятии соответствующего решения уполномоченным органом клуб будет допущен к прохождению процедуры аттестации ФНЛ.

Напомним, решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.