Открыт Мемориал памяти жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже

В третью годовщину трагедии в политехническом колледже на городском кладбище Керчи открыт Мемориал памяти жертвам трагедии 17 октября 2018 года. В этот день в Керченском политехническом колледже прогремел мощный взрыв — студент 4-го курса взорвал самодельное взрывное устройство, затем он открыл огонь по ученикам и преподавателям. В результате трагедии погиб 21 человек, пострадали 67.

Монумент высотой около 6,5 метров представляет собой скульптурную композицию под названием «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года», изготовленную в бронзе, на гранитном постаменте. В центре композиции — смятая, насквозь пробитая ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков, символизирующая души погибших ребят. На постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших сотрудников и студентов политехнического колледжа.

Пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. Конечно, это аллегория. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поет, только устремляясь к небу, — так пояснил автор памятника Андрея Ковальчука свой художественный замысел.

Министр культуры РК Арина Новосельская поблагодарила автора памятника за глубокую, искреннюю и профессиональную работу над скульптурной композицией и отметила, что мемориал будет напоминать ныне живущим о том, как важно беречь друг друга, и стараться никогда не допустить подобной трагедии.

Лично мне кажется, что этот памятник живой. Я на него смотрю, и мне кажется, что он дышит вместе с нами. Мы будем помнить всегда об этой трагедии и рассказывать всему миру, как нужно быть осторожными, что мир очень жестокий, — сказала Арина Новосельская на церемонии открытия мемориала.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков отметил, что 17 октября 2018 года история города была рассечена надвое. Происшествие потрясло всех, не оставив никого равнодушным в стране. И рана не заживает с годами:

Невозможно найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих детей и родных. Этот монумент символизирует боль и память о тех, кто однажды пострадал ни за что. Мы никогда не забудем их имена. Они навсегда останутся в нашем сердце. Каждый из них! Мы помним и скорбим.

Память погибших почтили минутой молчания. К подножию монумента возложили живые цветы.

Фото: администрация Керчи.