Открывшиеся предприятия в Крыму… массово нарушают санитарные правила. «Гайки закручиваются»

В Крыму возобновившие свою работу предприятия массово нарушают противоэпидемические требования. Об этом рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Мы видим, что, к сожалению, бизнес, который подал уведомления, подписал все условия и, понимая, что он должен выполнить их для работы, продолжает нарушать. У нас часть индивидуальных предпринимателей думают, что, подав уведомление, они освобождены от ответственности и могут работать в том режиме, в каком считают возможным… Я хочу, чтобы вы понимали: когда муниципальный контроль проверяет объекты, дает время на исправление, а ситуация не исправляется – начинает работать другой механизм. Решение судов о закрытии на 90 суток будет подлежать немедленному исполнению. Поэтому, подавая уведомление, нужно четко понимать свои возможности и готовность объекта к проведения той или иной работы. От вас никто не скрывал правила игры, по которым приходится работать в условиях коронавирусной инфекции, — сказала Пеньковская.

«Гайки закручиваются», Вот и до уголовного дело дошло. Нарушителей ловят «на живца».

Почти все средства размещения отказались принять туристов за исключением отеля «Надежда» в Алупке. Было проведена контрольная закупка. Факт оказания услуги размещения был задокументирован. Составлен административный протокол. Полицией проводится проверка с целью принятия решения о возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.), – сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Проверки ведутся «широким бреднем». Общее количество нарушений (за одни сутки) составило 208, из них 109 нарушений в муниципальных районах и 79 в городских округах.

Юрий Гоцанюк отметил, что проверка субъектов показала, что у большинства из них отсутствуют данные о периодичности проведения дезинфекционной обработки помещений торговых залов, в которых осуществляется деятельность, не производится термометрия сотрудников, имеются значительные нарушения масочного режима, не соблюдается социальное дистанцирование.

В отношении таких субъектов, которым неоднократно была доведена информация о необходимости соблюдения норм и требований при работе в режиме повышенной готовности, администрациями муниципальных образований составлены материалы, информация направлена в Роспотребнадзор. В частности, по городу Симферополю — 24 материала, Феодосия — 10 материалов, Красногвардейский район — 13 материалов, Ленинский район — 10 материалов, а также по Сакскому, Нижнегорскому и Красноперекопскому районам, — сказал глава Совмина РК.

Премьер-министр сообщил о том, что Центром оперативного реагирования при Совете министров Республики были проверены четыре муниципальных образования — города Саки, Белогорск, Белогорский и Сакский районы.

В Белогорске была выявлена работа магазина одежды по ул. Нижнегорская, 44, был вызван наряд полиции, объект закрыт. На центральном рынке гражданами не соблюдалась социальная дистанция. Были проверены ряд объектов предпринимательства, все подали уведомления на осуществление деятельности, все требования санитарных норм соблюдаются. Замечаний по Белогорскому району не выявлено. В Сакском районе было проверено четыре населённых пункта — сёла Фрунзе, Ивановка, Михайловка, пгт. Новофёдоровка. В Ивановке нарушений не выявлено. Во Фрунзе в продуктовом магазине не соблюдается дистанцирование, недостаточное количество дезинфекционных средств, у продавца маска висит на шее, в парикмахерской бактерицидной лампы нет, посетители без масок и без бахил, магазин корма для животных — помещение не обрабатывается, грязь, журнал есть, но никаких пометок в нем нет, товар стоит на грязном полу, а не на поддонах, посетители без масок, дистанция не соблюдается. В селе Михайловка реализовывается самса, что запрещено. В Новофёдоровке в лавке здоровых продуктов разметки нет, отсутствует бактерицидный облучатель, на мойке рекомендации Роспотребнадзора в полном объёме не соблюдаются. В городе Саки в салоне красоты нет одноразовых халатов, бахил, дистанция между работниками не соблюдается, журналы есть, но они не заполняются. В тоже время отмечу, что в городе Саки на всех улицах, общественных пространствах, остановках, контейнерных площадках проводится дезинфекционная обработка. Со стороны жителей отсутствуют нарекания по поводу дезинфекционной обработки многоквартирных домов, — отчитался на оперативном штабе Юрий Гоцанюк.

Министерством экологии и природных ресурсов РК за 5 мая было проведено 64 профилактических беседы с нарушителями режима, установлено пять фактов нарушения режима, составлен один протокол, возбуждено четыре административных производства.

Также зафиксирована попытка размещением гостевым домом «Камелот» в Коктебеле на улице Ленина, 127. Составлен административный протокол.