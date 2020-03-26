Откуда берутся риски? Иностранцам «без справки» ходу в крымские санатории нет

Основные риски распростанения коронавирусной инфекцией в Крыму тянутся из-за рубежа. Напомним, все заболевшие посещали неблагополучные по эпидситуации страны. Но есть еще и иностранцы, что потянулись в Крым на отдых.

Мы понимаем с каждым днем, какие дополнительные риски могут возникнуть. Есть санатории, ориентированные на иностранцев. Надо определяться по работе туроператоров, — заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В ответ на это Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил ограничить работу местных санаториев. Иностранных граждан будут принимать в здравницы только при наличии справок об отрицательном результате теста на коронавирус.

Никаких заездов! Только при соблюдении мер безопасности, что у них у всех справки с отрицательным результатом на коронавирус. Мне абсолютно все равно, каким образом они будут это делать. Без таких справок никого не запускать. Ограничить работу санаториев, – резко сказал Аксёнов.

Он также отметил, что местные отельеры и турфирмы не должны гнаться за прибылью, а понимать, что сейчас надо временно ограничить турпоток в Крым.