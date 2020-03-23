Откуда в Крыму возьмутся медицинские маски

Отставить ехидство! «Самые умные» (а может и просто провокаторы) сильно возмущаются отсутствие медицинских масок в Крыму (да и во всех регионах страны). А откуда им, маскам взяться-то? Первая волна ажиотажа смела этот товар из аптек. Сейчас все резервы брошены на снабжение масками медиков, водителей общественного транспорта, всех работающих в «зонах риска» (с людьми). И тут эдакое «мурло мещанина» (по Маяковскому): «а почему нет в аптеках», «а мне должны выдать», «обязаны обеспечить»… Итак, подсчитаем, откуда в Крыму возьмутся маски.

Первое, такого производства (по изготовлению одноразовых медицинских масок) в Крыму нет. В России подобных предприятий лишь 10 (3 – крупных, 7 – мелких), основной объем поставлялся из Китая (до пандемии).

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, российские предприятия в день производят 1,2 млн. медицинских масок.

В нашей стране работают три крупных предприятия по производству масок, в сутки они изготавливают 900 тыс. штук масок. С учетом более мелких предприятий в России производится 1,2 млн. масок, — пояснил Мантуров.

Сколько надо одному Крыму таких масок в сутки? С учетом, что их нужно менять каждые 5-6 часов? Напомним, население полуострова – свыше 2,5 млн. человек. Считайте сами. А заодно делайте выводы: кому наличие маски важнее — «его величеству, сидящему дома«, или медсестре в больнице?

Теперь о том, что делается в этом направлении. По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, в Республике будет сформирован запас в 400 тысяч масок. Крым дополнительно получит 197 тысяч масок от Минпрома, еще 200 тысяч будет закуплено, а 20 тысяч масок (точнее марлевых повязок) готово поставить УФСИН. Да-да, колонии займутся тем, что начнут шить марлевые маски (повязки).

Связались с нашим управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Они тоже готовы шить маски. Сейчас на подвозе марля. И наша керченская колония сможет нам пошить маски для крымчан, которые смогут воспользоваться масками для профилактики коронавируса, – рассказал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что пошивом масок займутся также частные предприниматели. Было бы сырьё.

Нормально ли это? Нет. Но подобные обстоятельства: пандемии, ограничительных и профилактических мер по всей стране (и всему миру) — форс-мажор. И в этих условиях делается максимум возможного. 400-450 тысяч масок — уже что-то. Решает это проблему медицинских масок в Крыму полностью? Нет. Но остроту снимает. А «мещанину» вместо ехидства и возмущений в Интернете (благо свободного времени много) – совет: вспоминаем уроки труда в школе и обеспечиваем себя ватно-марлевыми повязками самостоятельно.

Сеня Фрименс.