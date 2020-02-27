Отличные новости для дельфинов Черного моря

АНО «Безмятежное Море» победила в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Напомним, цель этой организации — спасение, реабилитация, лечение морских млекопитающих Черного моря, а также изучение их биологии, экологии и патологии.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, уже в этом сезоне в Крыму начнет работать наш специализированный ветеринарный автомобиль для оказания помощи и транспортировки дельфинов. Средства гранта пойдут на его изготовление, специальное оснащение и медицинское оборудование; теперь даже в полевых условиях наши ветеринарные врачи смогут проводить ряд диагностических мероприятий, в их числе — УЗИ и исследования крови, — сообщает «Безмятежное море».

Уточняется, что впоследствии транспорт и оборудование будут использоваться для перевозки, диагностики и лечения китообразных в стационарном центре реабилитации, над созданием которого мы работаем в западном Крыму.

Также в этом сезоне мы организуем публичные акции с привлечением волонтеров: обследование контрольных участков побережья для учета выбросов дельфинов, мероприятия по оказанию им помощи и распространение информационных материалов, — отметили в организации.

С апреля 2017 года экологи «Безмятежного моря» зафиксировали 59 выбросов живых афалин, белобочек и азовок на побережье Крыма — тяжело больных, травмированных или лишившихся кормящей самки. Ещё более 1200 дельфинов были найдены мертвыми.